Контексти на възприемане на литературния текст

Проф. д-р Стилиян Стоянов

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-1

Резюме. Текстът коментира проблеми при рецепцията на текстове от българската литература. Тезата, която се защитава, е, че рецепцията е невъзможна, ако литературният текст не бъде поставен в система от контексти…

Ролята на баснята за възпитаване на емоционални социални компетенции

Д-р Славомир Кжишка

Университет „Адам Мицкевич“ – Познан

Педагогическо-артистичен факултет – Калиш

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-2

Резюме. Авторът засяга въпроса за използването на баснята в оформянето на емоционални социални способности при децата…

Обучението по български език в I – IV клас и предизвикателствата на съвременността

Проф. д.п.н. Нели Иванова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-3

Резюме. В статията се поставя акцент върху най-често допусканите грешки в методическия подход на учителя в урока по български език в I – IV клас…

Българският фолклор в читанките за първи и втори клас

Доц. д-р Анна Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-4

Резюме. В статията се представят част от резултатите от изследователска дейност, реализирана по проект „SUMMIT – Проучване, апробиране и анализ на прилагането на иновативни подходи в обучението на студенти и ученици от I до IV клас – I част“…

Нова политическа фразеология в българската публична реч

Проф. д-р Надежда Сталянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (България)

Доц. д-р Елена Крейчова

Масариков университет (Чехия)

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-5

Резюме. В текста се изследват възможностите за актуализация на фразеологичния фонд на българския език в българския публичен дискурс и се разглежда влиянието на различните видове актуализации върху спецификата на функциониране на дадени фразеологични единици в публичната реч…

Стратегии за комуникация в контекста на пандемията от КОВИД-19

Проф. д-р Гергана Дачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-6

Резюме. Настоящата статия е част от по-голямо изследване, свързано с актуалната и интересна тема за стратегии за комуникация по време на пандемия…

Scaling up Archival Text Analysis with the Blockmodeling of N-gram Networks: A Case Study of Bulgaria’s Representation in the “Osservatore Romanoˮ

Fabio Ashtar Telarico

University of Ljubljana

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-7

Abstract. This paper seeks to bridge the gap between archival text analysis and network analysis by applying network clustering methods to analyze the coverage of Bulgaria in 123 issues of the newspaper Osservatore Romano published between January and May 1877…

Научен проект „България в италианските и във ватиканските архиви“: първи резултати от анализ на ватиканския вестник „Осерваторе Романо“

Тициана Ди Феличе

Римски университет „Ла Сапиенца“

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-7-8

Резюме. Главната цел на научния проект „България в италианските и във ватиканските архиви“ е търсенето на информацията за Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и за Българския народ във вестника Осерваторе Романо…

Аз и дискурсите на образованието – средно и/или висше

Борис Борисов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-9

Възможни прочити на скуката и леността в българската литература

Андриана Спасова

Институт за литература – БАН

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-7-10

Преданост към българското образование. Кирилка Демирева на 75 години

Доц. д.ф.н. Огняна Георгиева-Тенева

Нов български университет

https://doi.org/10.53656/bel2024-3-11

