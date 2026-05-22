Актуализации на фразеологизма „Има нещо гнило в Дания“ – контрастивен анализ

Павел Крейчи

Масариков университет (Чехия)

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-1P

Резюме. Изследването представлява контрастивен анализ на актуализациите на фразеологизма Има нещо гнило в Дания / Je něco shnilého ve státě dánském в съвременния български и чешки език. Въз основа на обширен корпус от медийни текстове от периода 2002 – 2026 г. се демонстрира, че фразеологизмът, първоначално цитат от Хамлет, остава жива и продуктивна единица и в двата езика. Анализът идентифицира пет типа актуализации на предикатната част (негация, позитивна субституция, модализация, усилване, плурализация) и десет типа актуализации на адвербиалната част, която се оказва основният център на вариациите. Докато предикатната част е относително стабилна, обстоятелственото пояснение проявява значителни различия: българският език предпочита простото топонимно име (в Дания) и контрастивни субституции, докато чешкият запазва синтактичния модел ve státě [X]ADJ, което води до богата продукция от географски, институционални и абстрактни субституции. Изследването подчертава и значението на метаезиковите коментари, които препращат към произхода на фразеологизма и често релативизират връзката му със съвременна Дания. Резултатите потвърждават, че фразеологизмът функционира като гъвкаво средство за критика, ирония и обществен коментар, като неговите актуализации отразяват различните езикови традиции и културни контексти на българския и чешкия език.

Ключови думи: фразеологизъм; българска фразеология; чешка фразеология; актуализация; контрастивна лингвистика

Книжовни норми в процес на преустройство (Анализ на анкетно проучване сред студенти филолози)

Владислав Миланов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-2M

Резюме. Статията представя научен анализ на анкетно проучване, проведено сред повече от 150 студенти от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и свързано с динамиката на езиковите процеси и разколебаването на три книжовноезикови норми. Обект на проучването са бройната форма при съществителните имена от мъжки род, употребата на вокативи при съществителните собствени имена, граматическото съгласуване при изразяване на учтивост в българския език. Отправна точка на изследването е разбирането на автора, че граматичните правила в съвременната езикова практика динамично отразяват процеси от устната комуникация, свързани с прагматични и социолингвистични маркери, както и с факта, че българският език е изключително граматичен език, но в последните години се наблюдава тенденция, която нетерминологично може да бъде определена като надделяване на семантиката над граматиката, при което граматическата маркираност постепенно избледнява. Убедителен пример за този процес са употребите на местоименията който-когото-комуто, на звателните форми при личните имена, на различните видове граматическо съгласуване. Основният извод в статията е, че семантиката и контекстът все по-силно оказват влияние върху езиковото съзнание, а това води до употреби, които логически обективират езиковите явления с оглед на динамиката в тяхното развитие.

Ключови думи: книжовни норми; преустройство; динамика на езиковите процеси

Войната като език, паметта като съпротива. Конфликтната реторика в „Преселението“ на Боян Биолчев

Велика Гюлемерова

Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-2V

Резюме. Статията изследва как повестта на Боян Биолчев „Преселението“ интерпретира историческата травма, свързана с бежанската вълна след Междусъюзническата война от 1913 г. Анализът се фокусира върху символиката на изгубения дом, нарушената идентичност и безгласното страдание на обикновения човек, попаднал в историческите катастрофи на Балканите. Специално внимание се обръща на начина, по който литературният текст трансформира политическото насилие в универсален разказ за човешката уязвимост, използвайки образност, напомняща библейски и митологични мотиви. Централните герои – учителят по история, психически съкрушената Златина, дезертьорът Иван и неназованото дете разказвач – са разгледани като носители на морално прозрение и травматично преживяване. Повестта се осмисля като естетически и етичен акт на съпротива срещу забравата, който възстановява достойнството на мълчаливите свидетели на историята. Използването на библейски образи в разказа (маслиновата горичка, Тайната вечеря, „живите светлини“) също се анализира като средство за духовно преосмисляне на страданието. Текстът утвърждава литературата като средство за запазване на културната памет и като начин за разказване на неизразимото, за справяне с историческата вина и за запазване на човешкото в нечовешки времена.

Ключови думи: историческа травма; колективна памет; Тракийски въпрос; бежански наратив; разселване; Балкански войни; Боян Биолчев; „Преселението“

Дом и пристан в романа „Преселението“ на Боян Биолчев

Борис Бисеров

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски

Национална търговска гимназия (Пловдив)

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-3B

Резюме. Вниманието на настоящия текст е насочено към романа на Боян Биолчев „Преселението“ (2018). Във фокуса на изследването е проблемът за човешкия копнеж по дом и пристан, който бива многократно (пре)осмислян в хода на повествованието. Стъпвайки върху определени постановки от социологията и философията, ще се опитаме да проследим и как (и доколко) търсещият убежище индивид успява да се интегрира към новите общности и системи от взаимоотношения. Романът подлага на проблематизиране наслагвани през годините страхове, стереотипи и предразсъдъци по отношение на фигурата на бежанеца.

Ключови думи: Боян Биолчев; бежанец; изгнание; памет; кръв; дом; пристан

Communicative Culture of the Language of the Religious Sphere in Ukraine and Bulgaria (Comparative Aspect)

Olena Klymentova

Тaras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Olha Soroka

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-5K

Abstract. The language of the religious sphere in Ukraine and Bulgaria has gone through a long path of communicative adaptation, which was influenced by both intralinguistic and extralinguistic factors. In the Ukrainian approach, the confessional style is singled out, while Bulgarian scholars do not introduce it into the stylistic palette. At the same time, with the involvement of Internet technologies in religious communication and the influence of the new information environment in both countries, religious language seems to objectify itself. A comparative analysis of the language of the religious sphere in Ukraine and Bulgaria has made it possible to find out that communicative dynamism is formed by the media religiosity of content consumers and is objectified as a reduction in differences in the language-speech dichotomy, changes in communicative behaviour, the nature of the interpretation of linguistic signs and the choice of forms of reflecting on them. As a result, a language with new identification standards is constructed. The approach used is rooted in the learning objectives of the Bulgarian language course for Ukrainians, where Ukrainian analytics will help students identify commonalities and differences within the Bulgarian framework as they conduct their own research in the field of religious communication. At the same time, the emphasis is placed on the communicative dynamics of the religious sphere specific to different Slavic countries.

Keywords: language of the religious sphere; confessional style; stylistics; Slavic studies; Ukraine; Bulgaria; media religiosity; communicative dynamism

Comparison of the Natıve Language Curricula ın the Bulgarian and Turkish Secondary School

Nesrin Bahtiyar,

Musa Çifci

Uşak University, Türkiye

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-6H

Abstract. Curricula, which constitute an important part of contemporary education and training, lead individuals to gain knowledge, skills, and attitudes and to carry out the learning process in a planned manner. In this context, curricula have a structure that is shaped and constantly updated according to the requirements of the age. Reviewing the education systems and curricula of different countries is effective in the institutional development of education systems, in modern education, in the legal regulations of education, in curricula, and in arranging them according to modern standards. Benefiting from the programs of different countries is also important in this context, as they are available as an open source. This situation increases the quality of education by enabling teachers and students to follow the methods and techniques in different programs. This study aims to provide a comprehensive evaluation by comparing the convergent and divergent structural features, pedagogical approaches, distribution of learning outcomes, linguistic competencies, and grammar related achievements within the Middle School Mother Tongue Education Programs of Bulgaria and Turkey. The research employs document analysis as a qualitative research methodology to examine the contemporary middle school curricula of both nations. The findings indicate that the Turkish curriculum exhibits a more granular structure regarding implementation guides, workshop activities, instructional differentiation, and assessment frameworks. Conversely, the Bulgarian Language and Literature curriculum presents grammar related learning outcomes with greater clarity and explicitness. While the Turkish curriculum conceptualizes grammar as language structures and excludes it from formal assessment, it maintains a more balanced distribution of core language skills. In the Bulgarian Language and Literature curriculum, productive skills namely writing and speaking are prioritized, with a notable integration of literary texts emphasizing national values and national identity within the seventh grade program.

Keywords: curricula; Turkish; Bulgarian; comparative teaching programmes

Формиране на доброволчески нагласи чрез обучението по български език и литература

Мартин Тодоров,

Катерина Пенчева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-7M

Резюме. Настоящото изследване се фокусира върху проучване на развитието на езиково-правописната компетентност и на състоянието на социалната ангажираност на ученици от 4. клас чрез изработка на писмена картичка по предварително избран повод, разгледан като доброволческа дейност в подкрепа на конкретна инициатива. Изследват се както езиковите компетентности и свързаната реч на учениците, така и социалните им възгледи и ангажираност относно доброволчеството като дейност, в която са се включили чрез изработените материали. Резултатите отразяват езикови възможности, средства за изразяване, степен на ангажираност с доброволчески каузи и социално развитие на учениците от начален етап на образование.

Ключови думи: езикова компетентност; социална ангажираност; благотворителност и доброволчество

Състояние на фонемната перцепция и фонологичното осъзнаване при деца с нарушения на звукопроизношението

Елена Бояджиева-Делева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-8E

Резюме. Статията разглежда състоянието на фонемната перцепция и фонологичното осъзнаване при деца на 5 – 7-годишна възраст със специфични артикулационни нарушения, детска говорна апраксия и дизартрия. Представят се данни, събрани в хода на стандартизацията на Тестова батерия за орални моторни способности (ТОМС) за диагностика на тежки говорни нарушения и диференциална диагностика с фонологични (езикови) нарушения при деца в горна предучилищна възраст. Получените резултати потвърждават хипотезата за значително по-ниски равнища на сформираност на основните фонологични операции при експерименталната група. Очертават се някои междугрупови разлики при децата с нарушения на звукопроизношението и по отношение на фонемната перцепция. Основните изводи насочват вниманието към значението на целенасочената работа по развитие както на фонемната перцепция, така и на фонологичното осъзнаване в предучилищна възраст като форма на превенция на възможни затруднения при овладяването на четенето и писането.

Ключови думи: фонемна перцепция; фонологично осъзнаване; дизартрия; детска говорна апраксия; специфични артикулационни нарушения; превенция

Цéнен труд, необходим за специалиста методик (Василева, Д. Гражданска компетентност в дигитална медийна среда чрез обучението по български език, 2025)

Ангел Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-9A

В началото на моите разсъждения във връзка с новата книга на проф. д-р Деспина Василева Гражданска компетентност в дигитална медийна среда чрез обучението по български език ще отбележа, че отговаря на критериите за научна монография…

Между идентичността и превенцията – попфолкът в социално-педагогически контекст (Полихронов, Д. Влияние на съвременната попфолк музика върху възпитанието и социализацията на младите хора (Превантивни и възпитателни аспекти). Първа част, 2026)

Нели Иванова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-10N

През последните десетилетия българското общество преживява дълбоки културни и социални трансформации, които неизбежно се отразяват върху ценностната система, социалните роли и моделите на поведение на младите поколения. В този контекст популярната музика – като една от най-масовите форми на културна комуникация, придобива особено значение…

Интердисциплинарният диалог в българската литература за деца и юноши (Съвременна българска литература за деца и юноши. Сборник с научни изследвания. Съст. А. Антонова, 2025)

Петър Стефанов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/bel2026-3-11P

Сборникът „Съвременната българска литература за деца и юноши“ с обем 658 страници, включващ материали от проведената на 28 и 29 април 2025 г. Национална конференция (Кръгла маса) с международно участие, осъществява интердисциплинарен диалог върху различни аспекти на съвременната детска литература…

