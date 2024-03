Професорският роман – едно ново явление в българската литература

Проф. д.ф.н. Милена Кирова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-1М

Резюме. Статията представя едно явление, което до този момент не е било обект на самостоятелно и системно изследване в българското литературознание…

Пол, род и език

Доц. д-р Ивета Ташева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Болница „Софиямед“

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-2Т

Резюме. Статията се занимава с въпроса дали има, или не женски език, как можем да го дефинираме и до каква степен той е резултат от пол или полови различия. Разгледани са някои специфични имена и теории, като тяхното функциониране е приложено и към езика на медицината….

Езикът като фактор за достъп до образование на мигранти в училищна възраст

Проф. д.п.н. Росица Пенкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Проф. д-р Хаян Ли

Ханкукски университет по чужди езици – Сеул (Корея)

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-3

Резюме. Настоящата статия представя идеята за достъп до образование с оглед на потребностите на ученици от мигрантски семейства…

Използването на изкуствен интелект в преподаването на български като чужд

Доц. д-р Антония Радкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Лисабонски университет

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-4А

Резюме. Статията разглежда възможностите за използване на изкуствен интелект, и по-точно на ChatGPT и Bing в практиката на преподаване на български език като чужд…

За конклузива в обучението по български език като чужд

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-5К

Резюме. В настоящата работа се представят семантиката, формите и значими употреби на конклузива в съвременния български език…

Прозодични аспекти на произношението на украински студенти, изучаващи български език като чужд

Доц. д-р Мирена Пацева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ас. Елена Руневска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-6МЕ

Резюме. Работата представлява опит да направим крачка в посока на изграждането на връзка между научните разработки в сферата на инструменталната фонетика и преподаването на български език като чужд…

Linguistic Models of Mass Media Genres` Stylistic Diffusion in the Communicative Space of Ukraine and Bulgaria

Dmytro Dergach

Taras Shevchenko Kyiv National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-7D

Abstract. Research attention is focused on fundamental changes in techniques and methods of informing , which activate the communicative capabilities of language and give rise to new genres, forms and formats of interpersonal communication in various spheres and discourses. It actualizes the research problem of the diffuse stylistic nature of mass media genres, argued by the processes of assimilation of public communication`s spheres…

Адаптирани и преводни текстове за нуждите на обучението по български език като чужд

Гл. ас. д-р Рени Манова, гл. ас. д-р Катрин Костова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-8RK

Резюме. Когато се говори за ролята на текста в чуждоезиковото обучение, следва да се направи важна диференциация между aвтентичен, адаптиран текст за обучителни цели, изцяло измислен текст…

Осми форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Доц. д-р Кристияна Симеонова

Институт за български език – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2024-2-9S

