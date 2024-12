АNNUAL CONTENTS

BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE

SCIENTIFIC JURNAL

VOLUME 66 (2024)

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ

„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

ГОДИНА 66 (2024)

Книжка 1 / Number 1: 1 – 132

Книжка 2 / Number 2: 132 – 248

Книжка 3 / Number 3: 249 – 359

Книжка 4 / Number 4: 360 – 463

Книжка 4s / Number 4s: 1 – 135

Книжка 5 / Number 5: 464 – 620

Книжка 6 / Number 6: 621 – 776

Книжка 6s / Number 6s: 1 – 112

LITERATURE / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

82 – 96 Архитектоника на пътеписните книги на Ангел Каралийчев през 30-те и 40-те години на ХХ век [The Architectonics of Karaliychev‘s Travel Books in the 1930s and 1940s] / Роман Хаджикосев / Roman Hadjikosev

139 – 149 Професорският роман – едно ново явление в българската литература [The Professorenroman – a New Phenomenon in Bulgarian Literature] / Милена Кирова / Milena Kirova

150 – 161 Пол, род и език [Gender, Grammatical Gender, Language] / Ивета Ташева /Iveta Tasheva

255 – 261 Контексти на възприемане на литературния текст [Contexts of Perception of the Literary Text] Стилиян Стоянов / Stiliyan Stoyanov

262 – 268 Ролята на баснята за възпитаване на емоционални социални компетенции [The Role of the Fable in Teaching Emotional-social Competences] / Славомир Кжишка / Slawomir Krzyszka

367 – 372 Творчеството като аскеза и горест „Балада за Георг Хених“ (Виктор Пасков) [Creativity as Ascesis and Pain „А Ballad for Georg Henich“ (Viktor Paskov)] / Магдалена Костова-Панайотова / Magdalena Kostova-Panayotova

373 – 378 Алек Попов и съвременната българска литература [Alek Popov and contemporary Bulgarian literature] / Амелия Личева / Amelia Licheva

379 – 390 Живописният псевдоекфразис – функции и значения в романа „Бел ами“ на Мопасан [Painting’s Pseudo-Ekphrasis – Functions and Meaning in the Novel „Bel Ami“ by Maupassant] / Соня Александрова-Колева / Sonya Aleksandrova-Koleva

523 – 539 Подир сянката на Дебелянов [Follow Debelyanov‘s Shadow] / Татяна Ичевска / Tatiana Ichevska

540 – 561 Образи на времето във възрожденската поезия [Time Imagery in Bulgarian Revival Period Poetry] / Елена Гетова / Elena Getova

562 – 575 Социализация и ресоциализация на „дивите“ деца (върху примери от фолклорни и литературни произведения) [Socialisation and Resocialisation of “Feral” Children (on Examples from Folklore and Literary Works)] / Даниел Полихронов / Daniel Polihronov

627 – 637 Българската литература в европейския културен контекст [Bulgarian Literature in the European Cultural Context] / александър панов / Alexander Panov

638 – 651 История и идеология (Темата за революцията в два учебника по литература за 10. клас) [History and Ideology (The Theme of Revolution in Two 10th Grade Literature Textbooks)] / Бойко Пенчев / Boyko Penchev

652 – 661 „Хайдушки копнения. Спомени от Македония 1902 – 1903“ на Пейо Яворов: между ясновидството и заблуждението [Peyo Yavorov‘s „Haiduski Longings. Memories from Macedonia 1902 – 1903“: between Clairvoyance and Delusion] / Велика Гюлемерова / Velika Gyulemerova

LINGUISTICS / ЕЗИКОЗНАНИЕ

301 – 314 Нова политическа фразеология в българската публична реч [New Political Phraseology in Bulgarian Public Speech] / Надежда Сталянова, Елена Крейчова / Nadezhda Stalyanova, Elena Krejcova

315 – 324 Стратегии за комуникация в контекста на пандемията от КОВИД-19 [Communication Strategies in the Context of the COVID-19 Pandemic] / Гергана Дачева / Gergana Dacheva

325 – 333 Scaling up Archival Text Analysis with the Blockmodeling of

N-gram Networks: A Case Study of Bulgaria’s Representation in the “Osservatore Romanoˮ (January – May 1877) / Fabio Ashtar Telarico

391 – 402 Колоративите бял/червен в българските преселнически говори в Украйна: карпато-балкански успоредици [White/red Coloratives in Bulgarian Migrant Languages in Ukraine: Carpatho-Balkan Parallels] /

Валентина Колесник, Гaлина Яроцка /Valentina Kolesnik, Galyna Iarotska

403 – 419 Ритъм и ритмична организация на речта [Rhythm and Rhythmic Organisation of Speech] / Петър Цонев / Petar Tsonev

471 – 500 Предпочитания към конкуриращи се темпорални форми в подчинени изречения в съвременния български език. анализ на данни от анкетно допитване [Preferences for Competing Temporal Forms in Subordinate Clauses in Contemporary Bulgarian. An Analysis of Survey Data] / Красимира Алексова, Яна Сивилова, Данка Апостолова, Ласка Ласкова, Михаела Москова, Диана Андрова / Krasimira Alexova, Yana Sivilova, Danka Apostolova, Laska Laskova, Mihaela Moskova, Diana Androva

501 – 513 Хиперфункции на възрожденския текст. Към въпроса за началата на новобългарския книжовен език [Hyperfunctions of the Revival Text. On the Beginnings of the Modern Bulgarian Literary Language] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

514 – 522 Румънско лексикално влияние и опозицията свое – чуждо в говора на българите католици от Белене [Romanian Lexical Influence and Its Opposition Own – Foreign in the Speech of Bulgarian Catholics from Belene] / Магдалена Абаджиева / Magdalena Abadzhieva

662 – 676 Връзки между предпочитанията на анкетирани българи към конкуриращи се темпорални форми в подчинени изречения в съвременния български език и фактора вид специалност [Relationships between the Preferences of Bulgarian Respondents to Competing Temporal Forms in Subordinate Clauses in Contemporary Bulgarian and the Factor Type of Specialty] / Красимира Алексова, Данка Апостолова / Krasimira Aleksova, Danka Apostolova

677 – 694 Разлики между достоверността на информацията, изразявана чрез четирите евиденциала в съвременния български език според оценките на анкетирани българи [Differences in the Perceived Reliability of Information Expressed by the Four Evidentials in Contemporary Bulgarian: a Survey-based Study] / Красимира Алексова, Михаела Москова, Данка Апостолова, Яна Сивилова, Ласка Ласкова, Патрик Михайлов / Krasimira Aleksova, Mihaela Moskova, Danka Apostolova, Yana Sivilova, Laska Laskova, Patrik Mihaylov

695 – 710 Проблемни езикови употреби в практиката на Върховния касационен съд [Problem uses of Language in the Practice of the Supreme Court of Cassation] / Деян Драганов / Deyan Draganov

711 – 720 Някои случаи на десемантизация на глаголни представки в старобългарски език [Some Cases of Desemantization of the Prefixes in the Old Bulgarian Language] / Кирил Първанов/ Kiril Parvanov

METHODOLOGY / МЕТОДИКА

9 – 29 Към въпроса за езиковата политика в образованието на младите хора в мултинационална държава (Из опита на Република Молдова) [On Language Policy in the Education of Young People in Multinational States] / Мария Стойчева, Екатерина Станова / Maria Stoicheva, Ekaterina Stanova

30 – 47 Категорията евиденциалност на българския глагол в обучението по български в средното училище [The Evidenciality of Bulgarian Verb in Learning Bulgarian as a Foreign Language] / Красимира Алексова /

Krasimira Aleksova

48 – 58 „Душата на учителя“ в полето на избора, раздвоението и междутекс­товостта [“The Soul of the Teacher” in the Field of Choice, Bifurcation and Intertextuality] / Адриана Дамянова / Adriana Damyanova

59 – 67 „Правата на читателя“ в образованието по литература и ученическият читателски блог [“Reader’s Rights” in Literature Education and the Student Reader’s Blog] / Наталия Христова / Natalija Hristova Деспина

68 – 81 Равнища на медийната култура на учениците (Проучване) [Levels of Students‘ Media Culture (Survey)] / Деспина Василева / Despina Vasileva

576 – 586 Върху възможностите на поезията, превърнала се в музика.

Опити с автори, част от програмата за задължителна и профилирана подготовка [On the Possibilities of Poetry Turned into Music. Experiences with Authors, Part of the Required and Elective Yraining Program] / Ирена Димова-Генчева / Irena Dimova-Gencheva

733 – 746 Дигитално образователно съдържание по кирилометодиевистика в подкрепа на средното образование [Digital Educational Content in Cyrillo-Methodian Studies in Support of Secondary Education] / Елка Златева / Elka Zlateva

747 – 755 Развиване на културната компетентност и на творческите способнос­ти на учениците от прогимназиален етап чрез занимания по интереси: клуб „Пиша.БГ“ [Development of the Cultural Competence and Creative Skills of the Students from the High School Stage through Interest Activities: Club “Pisha.bg”] / Невяна Тодорова / Nevyana Todorova

READING PRACTICIES OF BULGARIAN STUDENTS (ATHOMEAND AROUND THE WORLD) / ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ (У НАС И ПО СВЕТА)

9 – 18 Романтическата парадигма в „Балада за Георг Хених“ [The Romantic Paradigm in „A Ballad for Georg Henig“] / Адриана Дамянова/ Adriana Damyanova

19 – 34 Какво, колко и как чете българският ученик (у нас и по света)? (Анализ на данни от анкетно проучване) [What, How Much and How Does the Bulgarian Student Read (in Bulgaria and around the World) (Analysis of Survey Data)] / Ангел Петров / Angel Petrov

35 – 46 Нагласи на ученици и студенти за използване на аудиокниги (Проучване) [Students‘ Attitudes to Using Audiobooks (Survey)] / Деспина Василева / Despina Vasileva

47 – 55 „Те не четат!“… а ние? [„They Don‘t Read!“… And We?] / Наталия Христова/Natalija Hristova

56 – 69 Нагласи и предпочитания за четене сред учениците в България и в чужбина [Attitudes and Preferences for Reading among Students in Bulgaria and Abroad] / Антония Радкова / Antonia Radkova

70 – 79 Къде четат българските ученици? [Where Bulgarian Students Prefere to Read] / Аглая Маврова / Aglaya Mavrova

80 – 88 За разбираемостта и разбирането на литературата [On the Intelligibility and Understanding of Literature] / Мая Падешка / Maya Padeshka

89 – 95 Читателски навици и отношение към четенето на българските ученици в Р България и в чужбина (Анализ на данни от анкетно проучване) [Reading Habits and Attitude Towards Reading of Bulgarian Students in Bulgaria and Abroad (Analysis of Survey Data)] / Евелина Миланова / Evelina Milanova

96 – 107 ChatGPT и влиянието му върху умението за четене [ChatGPT and Its Impact on Reading Skill] / Стойка Чакърова / Stoyka Chakurova

BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN PRIMARY SCHOOL / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

269 – 278 Обучението по български език в I – IV клас и предизвикателствата на съвременността [Bulgarian Language 1st – 4th Grade Teaching and the Contemporary Challenges] / Нели Иванова / Nelly Ivanova

279 – 300 Българският фолклор в читанките за първи и втори клас [Bulgarian Folklore in the Reading Books for the First and Second Grades (with First Circulation 2016 – 2017)] Анна Георгиева / Anna Georgieva

420 – 436 Модел за оценка на рецептивния език при деца от предучилищна възраст [A model for Assessing Receptive Language in Preschool Children] / Нели Василева, Елена Бояджиева-Делева, Деница Кръстева / Neli Vasileva, Elena Boyadzhieva-Deleva, Denitsa Krasteva

587 – 599 Възприемането и осмислянето на художествен текст в начален етап на основната степен на образованието в контекста на използването на междупредметни връзки (през погледа на преподавателя) [The Perception and Meaning of a Literary Text in the Initial Stage of the Basic Level of Education in the Context of the Use of Cross-Curricular Connections (The Teacher‘s Point of View)] / Десислава Кръстева / Desislava Krasteva

721 – 732 Грамотността – интердисциплинарно понятие (Върху примера на обу­чението по български език и музика в начален образователен етап) [Literacy – an Interdisciplinary Concept (On the Example of Teaching Bulgarian Language and Music in Primary Education)] / Пенка Марчева / Penka Marcheva

BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE ABROAD / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ПО СВЕТА

162 – 175 Езикът като фактор за достъп до образование на мигранти в училищна възраст [Language as a Factor in Access to Education for School-Age Migrants] / Росица Пенкова, Хаян Ли / Rositsa Penkova, Hayan Lee

176 – 186 Използването на изкуствен интелект в преподаването на български като чужд [The Use of Artificial Intelligence in Teaching Bulgarian as a Foreign Language] / Антония Радкова / Antonia Radkova

187 – 197 За конклузива в обучението по български език като чужд

[The Acquisition of the Conclusive in Bulgarian as a Foreign Language] /

Красимира Алексова / Krasimira Aleksova

198 – 212 Прозодични аспекти на произношението на украински студенти, изучаващи български език като чужд [ Prosodic Aspects of the Pronunciation of Ukrainian Students Learning Bulgarian Language as a Foreign Language] / Мирена Пацева, Елена Руневска / Mirena Patseva, Elena Runevska

213 – 227 Linguistic Models of Mass Media Genres` Stylistic Diffusion in the Communicative Space of Ukraine and Bulgaria / Dmytro Dergach

228 – 236 Адаптирани и преводни текстове за нуждите на обучението по български език като чужд [Adapted and Translated Texts for the Needs of Learning Bulgarian as a Foreign Language] / Рени Манова, Катрин Костова / Reni Manova, Katrin Kostova

CONVEGNO INTERNAZIONALE “LE LETTERATURE SLAVE NEL XXI SECOLOTRA REGIONALISMI E GLOBALIZZAZIONE” / МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ„СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ ПРЕЗ XXI ВЕК – РЕГИОНАЛИЗЪМ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ“ (Неапол, 15 – 17 ноември 2023)

7 – 9 La letterarura bulgara nella luce del convegno internazionale

“Le letterature slave nel XXI secolo tra regionalismi e

globalizzazione”] / Татяна Лекова / Tatiana Lekova

10 – 18 Износът на българска литература, кино и култура – какво да се прави? [The Export of Bulgarian Literature, Cinema and Culture – What Is to Be Done?] / Димитър Камбуров / Dimitar Kamburov

19 – 25 Възможен ли е канон в преподаването на българската литература зад граница? Практиката в сръбските университети [Is a Canon Possible in the Teaching of Bulgarian Literature beyond the Border? What Practice Shows in Serbian Universities] / Антоанета Алипиева /

Antoaneta Alipieva

26 – 40 Българската художествена литература в културата на сърбите от края на ХХ век до 2023 година [Bulgarian Literature in Serbian Culture from the Late 20th Century to 2023] / Валентина Седефчева /

Valentina Sedefcheva

41 – 56 Преподаването на българска литература като своечужда

[The Teaching of Bulgarian Literature as Distantly Own] / Бисера Дакова / Bisera Dakova

57 – 69 Letteratura bulgara: usi didattici / Maya Padeshka

70 – 76 Читанката – поетика и прагматика. Украински и български варианти [The Reading Book – Poetics and Pragmatics. Ukrainian and Bulgarian Versions] / Стилиян Стоянов / Stiliyan Stoyanov

77 – 90 Магика и алхимия в драматическите видения на Боян Дановски „Сърцето на шута“ и „Сърце от ален порцелан“ в контекста на модернистичните експерименти в драмата през 20-те години на ХХ век [Magica and Alchemy in Boyan Danovski‘s Dramatic Visions “Heart of the Jester” and “Heart of Scarlet Porcelain” in the Context of Modernist Experiments in Drama in the 1920s] / Мариета Иванова-Гиргинова / Marieta Ivanova-Girginova

91 – 104 „Алманах Везни“: 100 години (1923 – 2023) [“Vezni Almanac”: 100 Years (1923 – 2023)] / Олга Савеска / Olga Saveska

105 – 111 L‘ottica metonimica nel racconto “Il padre di Bucarest” di Ivan Stankov /

Natalia Nyagolova

112 – 121 Познание и фантастика в романите „Когато човекът не беше“ и „Смелия чунг“ от Димитър Ангелов [Knowledge and Fantasy in the Novels “When the Man was not” and “The Brave Chung” by Dimitar Angelov] / Таня Стоянова / Tanya Stoyanova

122 – 130 How does Bai Ganyo Sound when He Speaks English? On the English Translation of Aleko Konstantinov’s “Bai Ganyo” / Yordanka Velkova

STUDENT FORUM / СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

334 – 340 Научен проект „България в италианските и във ватиканските архиви“: първи резултати от анализ на ватиканския вестник „Осерваторе Романо“ [Research Project “Bulgaria in the Italian and Vatican Archives”: First Results of the Analysis of “Osservatore Romanoˮ’s Issues 148 and 148] / Тициана ди Феличе / Tiziana di Felice

341 – 343 Аз и дискурсите на образованието – средно и/или висше [Discourses of Education (Secondary and Higher) and Me] / Борис Борисов / Boris Borisov

PERSONALITIES AND EVENTS IN EDUCATION AND SCIENCE /ЛИЧНОСТИ И СЪБИТИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И В НАУКАТА

97 – 105 Лингвистът, изпреварил времето си. 100 години от рождението на проф. Мирослав Янакиев [On the Occasion of 100th Anniversary of Prof. Miroslav Yanakiev’s Birth] / Татяна Ангелова / Tatyana Angelova

106 – 118 Теофано Попова – учителката, благодетелката, общественичката [Teofano Popova – the Teacher, the Beneficiary, the Public Figure] / Петър Михайлов / Petar Mihaylov

349 – 352 Преданост към българското образование. Кирилка Демирева на

75 години [Devotion to Bulgarian Education. Kirilka Demireva at 75] /

Огняна Георгиева-Тенева / Ognyana Georgieva-Teneva

449 – 456 Професор Aлександър Панов на 70 години [Professor Alexander Panov at 70] / Петър Михайлов / Petar Mihaylov

600 – 608 Неюбилейно за юбилея на Румяна Дамянова [Non Jubilee for the Anniversary of Rumyana Damyanova] / Андриана Спасова / Andriana Spasova

REVIEWS AND INFORMATION / РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ

118 – 122 За енигмите и парадигмите в женското писане (Гешева, Р., 2023, Ениг­ми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век)

[Оn the Enigmas and Paradigms in Women’s Writing (Gesheva, R., 2023. Enigmas and Paradigms in Some 20th Century Italian Women

Writers)] / Илка Бирова / Ilka Birova

123 – 125 Първа международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури: българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“ (17 – 19 ноември 2023 г., гр. Харманли) [First International Scientific and Applied Conference “Contact of Languages and Cultures: the Bulgarian Language in the Context of the Migrant Crisis and the Adaptation of Refugeesˮ November 17 – 19, 2023, Harmanli] / Рени Манова / Reni Manova

237 – 241 Осми форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ [Eighth Forum “Research Approaches in Bulgarian Language Teaching”] / Кристияна Симеонова / Kristiyana Simeonova

344 – 348 Възможни прочити на скуката и леността в българската литература [Possible Readings of Boredom and Laziness in Bulgarian Literature] /

Андриана Спасова / Andriana Spasova

437 – 441 Проект „Българската литература за деца и юноши XX – XXI в.“ [“Bulgarian Literature for Children and Adolescent xx – xxi c.” Project] /

Александра Антонова / Alexandra Antonova

442 – 444 Резултати по проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално ударение“ (Годишна конференция на Американската асоциация на преподавателите по славянски и източноевропейски езици (AATSEEL) [Results of the Project “Prosodic Aspects of the Bulgarian Language in Comparison with Other Languages with a Lexical Stress” (Аnnual Conference of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL)] / Мирена Пацева / Mirena Patseva

445 – 448 Критично въведение в едно от „белите полета“ на литературните ни изследвания (Андрей Ташев „Въведение в българската морска белетристика от първата половина на XX век“) [A Critical Introduction to One of the „Blank Spots“ of Our Literary Studies (Andrey Tashev „Introduction to Bulgarian Marinist Literature from the First Half of the 20th Century“)] / Йоанна Гудалова / Yoanna Gudalova

609 – 613 Диалектът като писмен текст, или за една текстова феноменология на българските диалекти [Dialects as а Written Text, or on the Textual Phenomenology of Bulgarian Dialects] / Мая Горчева / Maya Gocheva

IN MEMORIAM

756 – 759 Проф. д.ф.н. Петя Янева [In memoriam: Prof. DSc. Petya Yaneva] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov