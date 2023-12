АNNUAL CONTENTS

BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE

SCIENTIFIC JURNAL

VOLUME 65 (2023)

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ

„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

ГОДИНА LXV (2023)

Книжка 1 / Number 1: 1 – 120

Книжка 2 / Number 2: 121 – 232

Книжка 3 / Number 3: 233 – 348

Книжка 4 / Number 4: 349 – 456

Книжка 5 / Number 5: 457 – 568

Книжка 6 / Number 6: 569 – 688

LITERATURE / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

9 – 26 Пътеписите на Вазов [The Travelogues of Vazov] / Цветан Ракьовски / Tsvetan Rakyovski

27 – 37 Книгата на Кирил Кръстев „Спомени за културния живот между двете световни войни“ – завръщане на модернизма [Kiril Krastev’s Book “Memories of the Cultural Life between the Two World Wars” – Return of Modernism] / Теодора Кашилска / Teodora Kashilska

127 – 136 Изключително фантастичният Е.Т.А. Хофман – една традиция в полето на модерността [The Extremely Fantastic E.T.A. Hoffmann – a Tradition in the Field of Modernity] / Светла Черпокова / Svetla Cherpokova

239 – 251 Литература и кино – казус от времето на НРБ [Literature and Cinema: a Case from the People’s Republic of Bulgaria] / Инна Пелева / Inna Peleva

252 – 265 Документалното наследство на издателска фамилия Юрукови и тяхната „Мозайка от знаменити съвременни романи“ [Documents and Heritage of Publishing Family Yurukovi and Their Book Series “Tapestry of Famous Contemporary Novels”] / Малина Димитрова / Malina Dimitrova

355 – 368 „На прощаване“ в типологията на лирическите жанрове [„Farwell in 1868“ in the Typology of Lyrical Genres] / Александър Панов / Аlexander Panov

369 – 375 КОВИД-19 в литературата: между фикцията, сравненията и дневниковото [COVID-19 in Literature: between Fiction, Comparisons and the Diaristic] / Амелия Личева / Amelia Licheva

376 – 385 Съветска Русия: аспекти на идеологическия прочит (Наблюдения върху пътеписни книги от 20-те и 30-те години на XX век)

[Soviet Russia: Aspects of Ideological Reading (Observations on Travel Books of the 1920s and 1930s)] / Мария Русева / Mariya Ruseva

386 – 397 “The Salon of Nature” by Boris Christov and Milko Bozkov: Intermediality. Intertexts. Interpretation / Tetiana Riazantseva

463 – 475 Страстите на душата в старата и новата българска литература: опит за сравнение [The Passions of Soul in the Old and New Bulgarian Literaturе Comparative Analysis] / Христо Салджиев / Hristo Saldzhiev

476 – 494 Христо Ботев като биографичен герой [Hristo Botev as Seen by His Biographers] / Анна Алексиева / Anna Alexieva

495 – 505 Хуманизъм, минал през бездната: Томас Ман и Маргьорит Юрсенар [L’humanisme qui passe par l’abîme: Thomas Mann and Marguerite Yourcenar] / Франческа Земярска / Francheska Zemyarska

616 – 626 Нестабилните разкази: литературната история днес между наследствата на миналото и плурализма на съвременността [Unstable Narratives: Literary History Today between the Legacies of the Past and the Pluralism of the Present] Кристина Йорданова / Kristina Yordanova

LINGUISTICS / ЕЗИКОЗНАНИЕ

38 – 56 Асоциативни полета на композитумите с компоненти ковид- и

корона- в българското и в полското езиково съзнание [Associative Fields of the Composites with the Components of Covid- and Corona- in Bulgarian and Polish Language Awareness] / Андреана Ефтимова, Наталия Длугош / Andreana Eftimova, Natalia Długosz

57 – 71 Лексикални пластове в творби на Илия Волен [Lexical Layers in the Iliya Volen’s Works] / Теодора Г. Илиева / Teodora G. Ilieva

146 – 159 On the Properties of N-Words and the Licensing of Negative Concord in Bulgarian Yes-No Questions / Margarita Dimitrova

160 – 176 Времената на конклузива в плана на неминалото [Conclusive Forms for Present and Future Tenses] / Михаела Москова / Mihaela Moskova

266 – 275 Изгубени в пандемията [Lost in the Pandemic] / Гергана Дачева / Gergana Dacheva

276 – 289 Представяне на модел за изследване на фонологията при афазия, адаптиран за българския език [Presentation of a Model for the Study of Phonology in Aphasia, Adapted for the Bulgarian Language] /

Емануела Маринова, Катерина Щерева / Emanuela Marinova, Katerina Shtereva

506 – 523 Езикът на свещеноиконом Димитър Петканов (Лексикални и стилистични аспекти) [The Language of the Eonomos Dimitar Petkanov (Lexical and Stylistic Aspects)] / Теодора Г. Илиева / Teodora G. Ilieva

524 – 531 Банатските българи между банатския говор и палкенския език [The Banat Bulgarians between the Banat Speech and the Palken Language] /

Магдалена Абаджиева / Magdalena Abadzhieva

575 – 585 Щрихи от композитното словообразуване в банатските преводи на Новия завет [Strokes of Compound Word Formation in the Banat Translations of the New Testament] / Марияна Цибранска-Костова / Mariyana Tsibranska-Kostova

586 – 597 Семантико-синтагматични особености на предлозите в българските двупредложни конструкции [Semantic-syntagmatic Characteristics of Prepositions in Bulgarian Double-preposition Constructions] /

Гочо Гочев, Сийка Гочева / Gocho Gochev, Sijka Gocheva

598 – 615 Аспекти на речевата агресия в българския и в чешкия политичес­ки дискурс [Aspects of Speech Aggression in Bulgarian and Czech Political Discourse] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

METHODOLOGY / МЕТОДИКА

72 – 81 Интерактивен метод на юриспруденцията, използван за решаване на образователни задачи в обучението по български език

(методът casestudy) [Interactive Method of Jurisprudence Used to Solve Educational Tasks in Bulgarian Language Education (Case-Study Method)] / Татяна Брага / Tatyana Braga

82 – 90 Някои наблюдения за стила на Флобер върху откъс от романа ,,Мадам Бовари“ [Some Observations on Flaubert’s Style on an Extract from the Novel “Madame Bovary”] / Лидия Педалова / Lidiya Pedalova

176 – 188 Емпирично изследване сред ученици от VIII клас за установяване на мнения и нагласи спрямо изучаваните сюжети в старобългарската литература и библейските текстове по учебната прог­рама [Empirical Research among 8th Grade Students to Determine Their Opinion and Attitude towards the Studied Plots in Old Bulgarian Literature and Biblical Texts in the Curriculum] / Радослав Смаилов / Radoslav Smailov

189 – 198 Играта в занятията по български език като част от стратегия за повишаване мотивацията за учене на петокласници

[The Game in Bulgarian Language Classes as Part of a Strategy to Increase the Learning Motivation of 5th Graders] / Наталия Мацева / Natalia Matseva

407 – 421 Литературните произведения в учебните програми за VIII – XII клас в контекста на възпитанието и превантивната педагогика [The Literary Works in the Curriculum for 8th – 12th Grades in the Context of Education and Preventive Pedagogy] / Даниел Полихронов / Daniel Polihronov

627 – 641 Функции на учителя по български език и литература при работа в мултикултурна среда [Functions of the Bulgarian Language and Literature Teacher when Working in a Multicultural Environment] / Снежанка Добрева, Юлиян Асенов / Snezhanka Dobreva, Yulian М. Asenov

TEACHER’S EXPERIENCE /

ОПИТЪТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

422– 431 Интерактивен бинарен урок: „Човекът, властта и градът в творчеството на Христо Смирненски“ [An Interactive Binary Lesson: “The Man, the Power and the Town in the Works of Hristo Smirnenski”] / Теодора Димитрова, Милка Комитова / Teodora Dimitrova, Milka Komitova

BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE ABROAD /

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ПО СВЕТА

137 – 145 Нагласи към организираното обучение по български език в диаспората в Чехия [Attitudes towards Organized Teaching of Bulgarian Language in the Diaspora in Czechia] / Елена Крейчова / Elena Krejcova

290 – 299 Четене на художествена литература за удоволствие [Reading Fiction for Pleasure] / Огняна Георгиева-Тенева, Ясмина Йованович /

Ognyana Georgieva-Teneva, Jasmina Jovanovich

300 – 316 Учене на български език от чуждестранни студенти по медицина в симулирана среда [Learning in Specialized Bulgarian Language with Foreign Medical Students in a Simulated Environment] / Маргарита Димитрова, Невена Иванова / Margarita Dimitrova, Nevena Ivanova

398 – 406 Нагласи към обучението по българистика в чужбина [Attitudes towards Bulgarian Studies Abroad] / Надежда Сталянова / Nadezhda Stalyanova

532 – 543 Мястото на текстове на български песни от популярния жанр в обучението по български език за украински бежанци

[The Place of Popular Bulgarian Song Lyrics in Bulgarian Language Education for Ukrainian Refugees] Биляна Тодорова / Bilyana Todorova

BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN PRIMARY SCHOOL /

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

199 – 214 Езиковата ситуация в класната стая и модели на обучението по български език в начален етап [The Language Situation in the Classroom and Models of Bulgarian Language Learning in the Initial Stage] /

ЕвгенияТополска / Evgeniya Topolska

317 – 322 Формирането на стратегийна компетентност в обучението по български език и литература в I – IV клас като предпоставка за успешна социализация [The Formation of Strategic Competence in 1st – 4th Grade Bulgarian Language and Literature Learning-Teaching as a Prerequisite for Successful Socialization] / Нели Иванова /

Nelly Ivanova

REVIEWS AND INFORMATION / РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ

91 – 96 Книга за българската литература за украинските студенти: Мiфи та архетипи в болгарськiй лiтературi (друга половина XX в.) [Book about Bulgarian Literature for Ukrainian Students: Myths and Archetypes in Bulgarian Literature (Another Half of the 20th Century)] /

Йорданка Захариева / Yordanka Zaharieva

97 – 103 Летопис на българското достойнство (Юлия Николова. Бащи и синове. Една клонка от свищовския Шишманов род) [A Chronicle of Bulgarian Dignit (Yulia Nikolova. Fathers and Sons. A Branch of Svishtov’s Shishman Family Tree)] / Елена Гетова / Elena Getova

104 – 111 Нови изследвания, посветени на онтологията на ситуациите зa състояние в българския и в руския език [New Studies Devoted to the Ontology of Status Situations in the Bulgarian and Russian Languages] /

Красимира Алексова / Krasimira Alexova

215 – 221 Епистоларният глас на класѝка – с ритъма на своето време

[Classic Writer’s Epistolary Voice – with the Rhythm of Its Time] / Владимир Игнатов / Vladimir Ignatov

222 – 225 Учебно пособие с изявена функционалност за подготовка на

бъдещите учители по български език и литература [Study Guide with Prominent Functionality for the Education of Future Teachers of Bulgarian Language and Literature] / Фани Бойкова / Fani Boykova

323 – 334 Академик Любомир Милетич – щрихи към портрета (По случай 160 години от рождението му) [Acad. Lyubomir Miletich – Strokes to the Portrait (On the Occasion of the 160th Anniversary of His Birth)] / Енчо Тилев / Encho Tilev

335 – 338 Ново съпоставително изследване върху унгарската и българската фразеология [A New Comparative Study on Hungarian and Bulgarian Phraseology] / Венета Янкова / Veneta Yankova

339 – 341 Впечатления от изложбата на балканския комикс Can for Balkans (Лесковац, Сърбия, 3 – 4 февруари 2023) [Impressions of the Balkan Comics Exhibition Can for Balkans (Leskovac, Serbia, February 3 – 4, 2023)] /Александър Въчков / Alexandar Vachkov

433 – 436 Модни тенденции в съвременната българска антропонимия [Fashion Trends in Modern Bulgarian Anthroponymy] / Гергана

Петкова / Gergana Petkova

437 – 438 Научна конференция „Преводът и неговите предизвикателства“, Масариков университет, Бърно, 12.05.2023 г. [Scientific Conference“ Translation and Its Challenges”, Masaryk University, Brno, 12.05.2023] /

Биляна Тодорова / Bilyana Todorova

440 – 444 Обучителен семинар за ръководители на български училища в чужбина (Югозападен университет „Неофит Рилски“, 8 – 11 юни)

[Training Seminar for Heads of Bulgarian Schools Abroad (Southwestern University “Neofit Rilski”, June 8 – 11] / Мая Падешка /

Maya Padeshka

544 – 546 Медийната грамотност – (не)изгубена кауза (А. Ефтимова, Твърдят непознати. Езикови маркери за (не)достоверност в медийния текст) [Media Literacy – A (Not) Lost Cause] / Мария Илиева / Mariya Ilieva

547 – 552 По следите на междувоенния пътешественик в Европа и Америка (М. Русева. Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век) [In the Footsteps of the Interwar Traveler in Europe and America (М. Ruseva. Poetics of the Road in Bulgarian Literature of the 1920s and 1930s)] / Антон Николов / Anton Nikolov

553 – 558 Кръгла маса „Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми“ по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ [Round Table „Bulgarian Studies Today in Greece – Academic Centres, Research Fields, Educational Programmes“ within the National Scientific Programme „Development and Promotion of Bulgarian Studies Abroad“] / Траяна Латева / Trayana Lateva

559 – 561 Лятна школа „За българите днес – диалози на младите“ (Ахтопол, 2 – 13 юли 2023) [Summer School “On Bulgarians Today – The Young in Dialogue” (Ahtopol, 2 – 13 July 2023)] / Димитър Карамитев, Елка Петрова / Dimitar Karamitev, Elka Petrova

642 – 647 Бракът и българският XIX век – традицията, идеологията, литературата, реалността (Николай Аретов. Бленувани и плашещи:

чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия

XIX век) [Marriage and the Bulgarian Nineteenth Century – Tradition, Ideology, Literature, and Reality] / Инна Пелева / Inna Peleva

648 – 651 Трета национална студентска олимпиада по езикова култура

[Third National Student Olympiad in Language Culture] / Йовка

Тишева, Ласка Ласкова / Yovka Tisheva, Laska Laskova

652 – 654 Българистични четения – Сегед 2023 (хроника) [International Conference Readings in Bulgarian Studies – Szeged 2023] / Гергана Петкова, Вероника Келбечева / Gergana Petkova, Veronika Kelbecheva

655 – 658 XIII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“ (В. Търново, 6 – 7.10.2023 г.) [XIII International Conference “Issues in Spoken Communication” (V. Tarnovo, 6 – 7.10.2023)]

Илияна Димитрова / Iliyana Dimitrova

ЗНАЧИМИ ЛИЧНОСТИ И СЪБИТИЯ

В ОБРАЗОВАНИЕТО И В НАУКАТА

661 – 673 Мемоари и съвременност [Memoirs and modernity] /

Любомир Георгиев / Lubomur Georgiev

IN MEMORIAM

112 – 113 In memoriam: Проф. Тодор Бояджиев (1931 – 2022) [Prof. Todor Bojadzhiev (1931 – 2022)] / Надежда Сталянова / Nadezhda Slalyanova

445 – 449 In memoriam: проф. д.ф.н. Василка Радева [In memoriam: Prof. DSc. Vasilka Radeva] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

659 – 660 In memoriam: Любомир Георгиев [In Memoriam: Lubomur Georgiev] /

Владимир Атанасов / Vladimir Atanasov