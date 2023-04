Изключително фантастичният Е. Т. А. Хофман – една традиция в полето на модерността

Доц. д-р Светла Черпокова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-1-S

Резюме. В статията се прави кратък преглед на рецепцията на Е. Т. А. Хофман в България – преводаческа, литературна, театрална, филмова. Специален акцент се поставя върху присъствието/отсъствието ѝ в отделни периоди на българската култура…

Нагласи към организираното обучение по български език в диаспората в Чехия

Доц. д-р Елена Крейчова

Масариков университет – Бърно (Чехия)

https://doi.org/10.53656/bel2023-2-K

Резюме. Целта на текста е да посочи различните нагласи към владеенето на родния език в българската диаспора в Чехия и степента на осъзнаване нуждата от обучение по този език в обществото, където основният език е различен от българския…

On the Properties of N-Words and the Licensing of Negative Concord in Bulgarian Yes-No Questions

Margarita Dimitrova, PhD

Center of Linguistics of the University of Lisbon (Portugal)

https://doi.org/10.53656/bel2023-3-D

Abstract. Negative yes-no questions have been widely discussed with respect to the properties of the negation marker which does not contribute to the negative meaning of the structure but rather to the expression of positive bias (Ladd 1981, Holmberg 2016)…

Времената на конклузива в плана на неминалото

Д-р Михаела Москова

Институт за български език – БАН

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-M

Резюме. Конклузивът е една от спорните категории в българския език, като най-отчетливи са разногласията на учените за темпоралната парадигма на конклузива, а в центъра на този спор стои въпросът за наличието на конклузивни форми за времената от неминалия план…

Емпирично изследване сред ученици от VIII клас за установяване на мнения и нагласи спрямо изучаваните сюжети в старобългарската литература и библейските текстове по учебната програма

Радослав Смаилов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-5-S

Резюме. Провежда се емпирично проучване сред ученици от VIII клас за установяване на мнения и нагласи спрямо изучаваните сюжети в старобългарската литература…

Играта в занятията по български език като част от стратегия за повишаване мотивацията за учене на петокласници

Наталия Мацева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-6-N

Резюме. В контекста на съвременните обществено-културни условия, в които се осъществява образователно-възпитателният процес, често се оказва, че адаптивността, творчеството и способността да се решават проблеми, са далеч по-ценни качества от натрупаните знания в дадена област…

Езиковата ситуация в класната стая и модели на обучението по български език в начален етап

Доц. д-р Евгения Тополска

Нов български университет

https://doi.org/10.53656/bel2023-7-E

Резюме. В статията се анализира ролята на езиковата ситуация в класната стая за обучението по български език…

Епистоларният глас на класѝка – с ритъма на своето време

Д-р Владимир Игнатов

9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-8-I

Резюме. Текстът коментира книгата „Писма от Иван Вазов“ през три концептуални линии, разгърнати в персоналистичния подход на съставителя проф. Николай Чернокожев – обществено-политическата и духовната атмосфера, въпросите на художественото творчество, интимно-личните преживявания…

Учебно пособие с изявена функционалност за подготовка на бъдещите учители по български език и литература

Доц. д-р Фани Бойкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-9-f

Резюме. Текстът представя учебното помагало „Ученически писмени текстове в прогимназиалния етап на основното образование“ с автор Снежанка Георгиева…

