АNNUAL CONTENTS

BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE

SCIENTIFIC JURNAL

VOLUME 64 (2022)

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ

„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

ГОДИНА LXIV (2022)

Книжка 1 / Number 1: 1 – 104

Книжка 2 / Number 2: 105 – 215

Книжка 3 / Number 3: 215 – 327

Книжка 4 / Number 4: 327 – 443

Книжка 5 / Number 5: 443 – 564

Книжка 5s / Number 5s: 1 – 120

Книжка 6 / Number 6: 565 – 684

LITERATURE / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

9 – 16 On Vernacularity / Galin Tihanov

17 – 28 Пан в българската литература на Fin de siècle [Pan in the Bulgarian literature of Fin de siècle] / Цветана Георгиева / Tsvetana Georgieva

29 – 36 The Musical Elements in Passion or Alice’s Death as Sources of New Meanings /

Vesela Ganeva

111 – 125 Опит за историзиращ прочит на новела екземплум IX, Ден ІІ (Бернабò и Джиневра) от „Декамерон“ на Джовани Бокачо [An Attempt at a Historic Reading of the Short Story Exemplum IX, Day ІІ (Bernabò and Ginevra) from Giovanni Boccaccio’s Decameron] / Ангел Ангелов / Angel Angelov

126– 145 Жанрови парадигми в „Балада за Георг Хених“ [Genre Paradigms in

„The Ballad of Georg Henig“] / Александър Панов / Alexandеr Panov

146 – 159 „Златорог“ спрямо политиките в културата и образованието

[“Zlаtorog” towards Culture and Education Policies] / Огняна Георгиева-Тенева / Ognyana Georgieva-Teneva

160 – 174 Поредицата „Детски живот“ в контекста на модернистичния проект на Гео Милев [The Series “Children’s Life” in the Context of Geo Milev’s Modernistic Project] / Надежда Стоянова / Nadezhda Stoyanova

175 – 183 The 1920s in Hristo Karastoyanov’s novel “The Same Night Awaits Us All” – Light and Darkness / Trayana Lateva

233 – 238 Смъртта като битие и време в стихотворенията „Смърт“ от Пейо Яворов и „Дяволско“ от Атанас Далчев [Death as Being and Time in the poems “Death” by Peyo Yavorov and “Diabolical” by Atanas Dalchev] / Стефка

Караиванова / Stefka Karaivanova

335 – 347 Литературно наследство и музеи в съвременна България [Literary Heritage and Museums in Contemporary Bulgaria] / Вера Бонева / Vera Boneva

348 – 354 Помниш ли, помниш ли… от Димчо Дебелянов (Опит за стилистичен анализ) [Do you remember… by Dimcho Debelyanov (Attempt for Stylistic Analysis)] / Албена Баева / Albena Baeva

355 – 366 Fairy Tales of Angel Karaliychev in Russian Translations / Olga Guseva, Andrey Babanov, Viktoriya Mushchinskaya

367 – 379 «[Слово] надгробное… Kипріану…» by Gregory Tsamblak: Linguistic and Stylistic Features of the Work / Inna Pryjmak, Inna Tsaralunga

607 – 624 Приложение на литературоведското понятие „хронотоп“ в социологическия анализ [Application of the Literary Concept of “Chronotope” in the Sociological Analyses] / Катя Михайлова / Katia Mihailova

2022: THE HOFFMANN’S YEAR / 2022: ГОДИНАТА НА Е. Т. А. ХОФМАН

571 – 574 “Unheimlich Fantastisch – E.T.A. Hoffmann 2022”: The Hoffmann Year at Staatsbibliothek zu Berlin / Benjamin Schlodder

575 – 584 Freud and Jentsch read Hoffmann’s Uncanny Automata / Kamelia Spassova

585 – 597 Серапионова следа в последния разказ на Хофман „Des vetters eckfenster“

[A Trace of ‘Serapionov Principle’ in Hoffmann’s Last Short Story – “Des Vetters Eckfenster”] / Елица Дубарова-Петкова / Elitsa Dubarova-Petkova

598 – 606 Алхимични символи и мотиви в новелата на Е. Т. А. Хофман „Златната делва“ [Alchemical Symbols and Motifs in the Novel by E.T.A. Hoffmann “Golden Pot”] / Таня Бедаваджиева / Tanya Bedavadzhieva

LINGUISTICS / ЕЗИКОЗНАНИЕ

223 – 232 Борис Йоцов и българският език [Boris Yotsov and the Bulgarian Language] /

Марияна Цибранска-Костова, Елка Мирчева / Mariyana Tsibranska-Kostova, Elka Mircheva

451 – 462 Българският език като обект на законодателни инициативи в началото

на XXI в. [Bulgarian Language as an Object of Legislative Initiatives in the Beginning of the XXI Century] / Владислав Маринов, Красимира Василева /

Vladislav Marinov, Krasimira Vasileva

463 – 475 Езиковата бележка като лингвистичен жанр [Language Note as a Linguistic Genre] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

476 – 489 On Bulgarian Dali-Questions and the Relation to the Subjunctive Mood / Margarita Dimitrova

625 – 638 как учениците употребяват съюзите нито – нито, ту – ту и хем – хем? (Национална анкета) [How Students Use the Conjunctions nito – nito,

tu – tu and hem – hem. National survey] Магдалена Абаджиева / Magdalena Abadzhieva

METHODOLOGY / МЕТОДИКА

37 – 52 Теория и практика на обучението по български език във втория гимназиален етап на средното училище (XI – XII клас) [Theory and Practice of Bulgarian Language Training in the Second High School Stage of the Secondary School (11th – 12th Grade)] / Ангел Петров / Angel Petrov

194 – 208 Превод и интерпретация в обучението по български език и литература [Translation and Interpretation in Bulgarian Language and Literature Teaching] / Весела Еленкова / Vessela Elenkova

239 – 253 Intellectual Reception of G. Lozanov’s Theory on Suggestopedia in the Pedagogical Discourse of Ukraine / Olena Klymentova, Olha Soroka

254 – 267 Развиване на когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български език чрез работа с учебни задачи [Developing Cognitive and Metacognitive Reading Skills in Bulgarian Language Teaching by Working with Learning Tasks] / Деспина Василева / Despina Vasileva

268 – 282 Концепцията за компетентност и концепцията за грамотност като елементи от учебното съдържание в учебната документация по български език в гимназиалния образователен етап [The Concept of Competence and the Concept of Literacy as Elements of the Educational Content in the Educational Documentation in Bulgarian Language in High School] / Стойка Чакърова / Stoyka Chakarova

283 – 291 Visualization of Subordinate Circumstantial Sentences for Concession in the Context of Syntax Training in 8th Grade (Project-Research Model) / Donka Ilieva

380 – 391 Не заради човека, а заради ползата – литературното образование в риск

[Not for the Human, but for the Profit – Literary Education at Risk] / Наталия Христова / Natalia Hristova

392 – 397 Равнище на езиковата подготовка и култура на студентите педагози

[The Pedagogy Students’ Levels of Language Preparation and Culture] /

Нели Иванова / Nelly Ivanova

490 – 504 Учебните програми по български език в училищното образование – сегашно състояние и перспективи [Bulgarian Language Curricula in School Education – Current State and Prospects] / Верка Сашева, Велин Петров / Verka Sasheva, Velin Petrov

505 – 516 Лингвистични и методически проблеми при работа в часовете по профилирана подготовка (български език XI – XII клас) [Linguistic and Methodological Problems when Working in Profiled Preparation Classes (Bulgarian Language XI – XII Grade)] / Ангел Петров / Angel Petrov

517 – 535 Методите обяснение, разказ и лекция при устно представяне нa учебното съдържание от учителя. Значими особености на езика и стила [Explanation, Narration and Lecture as Teaching Methods – Significant Characteristics of Language and Style] / Галина Георгиева / Galina Georgieva

BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN PRIMARY SCHOOL /

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

639 – 653 Символът като средство за реализация на интердисциплинарен подход

в обучението по музика и български език и литература в начален образователен етап [Symbols as Means of Implementing an Interdisciplinary Approach in Music and Bulgarian Language and Literature Education in the Primary Educational Stage] / Пенка Марчева / Penka Marcheva

654 – 664 Приложение на проектно базираното обучение в уроците по литература

(I – IV клас) [Application of Project-based Learning in the Literature Lessons (1st – 4th Grade)] / Златина Димитрова / Zlatina Dimitrova

BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE ABROAD /

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ПО СВЕТА

53 – 66 Учебно-методическата документация на обучението по български език като втори в българските неделни училища зад граница през призмата на психолингвистиката [A Psycholinguistic View on Curricula for Teaching Bulgarian as a Second Language at Bulgarian Sunday Schools Abroad] / Живка Колева-Златева / Zhivka Koleva-Zlateva

184 – 193 Преподаването по български език за чуждестранни студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – предизвикателства и перспективи [Teaching Bulgarian to Foreign Students at South-West University “Neofit Rilski” – Challenges and Perspectives] / Гергана Падарева-Илиева, Биляна Тодорова / Gergana Padareva-Ilieva, Bilyana Todorova

292 – 306 Теория и практика в обучението по български език като чужд в свободноизбираема дисциплина „Български език за медицински цели“ [Theory and Practice in Teaching Bulgarian as Foreign Language in the Freely Chosen Discipline “Bulgarian for Medical Purposes”] / Маргарита Димитрова, Христиана Кръстева, Теодора Тодорова / Margarita Dimitrova, Hristiana Krasteva, Teodora Todorova

398 – 411 Мixed English-Bulgarian Inscriptions in Local Public Space / Svetlana Atanassova

OPINIONS AND POSITIONS / МНЕНИЯ И ПОЗИЦИИ

67 – 72 Медицината и въпросът за бъдещето [Medicine and the Question of the Future] / Ивета Ташева / Iveta Tasheva

REVIEWS AND INFORMATION /

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ

73 – 78 Софийският международен литературен фестивал – декември 2021

[The Sofia International Literary Festival – December 2021] / Дария Карапеткова / Daria Karapetkova

79 – 83 Международна научна конференция „Българският език, литература и култура – пътища през мултикултурния свят“ (Неапол, 18 – 21 ноември 2021)

[International Scientific Conference “Bulgarian Language, Literature and Culture – Roads through the Multicultural World” (Naples, November 18 – 21, 2021) / Мая Падешка / Maya Padeshka

84 – 90 Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда [The Responsibility to Language and to the Work of the Linguist] / Жанета Андреева / Zhaneta Andreeva

91 – 94 Три книги на латински език от български автори от началото на XIX век [Three Books in Latin Language Written by Bulgarian Authors from the Beginning of the 19th Century] / Янко Димитров / Yanko Dimitrov

95 – 97 Личната библиотека на Стоян Каролев в дигитална библиотека „Българска литературна критика“ [Stoyan Karolev’s Personal Library in “Bulgarian Literary Critics” Digital Library] / Александра Антонова / Alexandra Antonovа

307 – 310 Стилът в светлината и сянката на естетиката (Албена Баева. „Исторически аспекти на стила“) [Style in Light and Shadow of Aesthetics (Albena Baeva. “Historical Aspects of Style”)] / Радослав Радев / Radoslav Radev

311 – 320 130 години от написването на първото ръководство по методика на българския език [130 Years since the Writing of the First Guide to the Methodology of the Bulgarian Language] / Петър Михайлов / Petar Mihaylov

412 – 422 Литературен атлас „Живописна България. Многоезични маршрути“ [Literary Atlas. Picturesque Bulgariа. Multilingual Routes] / Жоржета

Чолакова / Zhorzheta Cholakova

423 – 428 Огледалото на модата (Надежда Стоянова). Украси и гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век [The Mirror of Fashion (Stoyanova, N. Adornments and Grimaces. Fashion and Modernity in Bulgarian Literature of the 1920s and 1930s)] / Мария Русева / Mariya Ruseva

429 – 432 Втора лектория по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ [Second Lecture on the Bulgarian Literary Critic’s Digital Library Project] / Александра Антонова / Alexandra Amtonova

433 – 436 Europe is not Immune to the Virus of the Past (Seminar of Georgi Gospodinov’s Novel Timeshelter at the University of Naples “L’Orientale”) / Debora Mazzuca

536 – 548 Романът „Дневникът на Дебелянов. Синият бележник“ – изпитания на жанра или дневник на съзнанието [The Novel „Debelyanov’s Diary. The Blue Notebook“ – Challenges to the Genre or Diary of Consciousness] / Венцислав Божинов / Vencislav Bozhinov

549 – 553 Роли и значения на усвоените образи, или за античните реминисценции във възрожденската книжнина [Roles and Meanings of Learned Images, or on Ancient Reminiscences in the Bulgarian National Revival Literature] / Владимир Игнатов / Vladimir Ignatov

554 – 557 Времето има значение, когато оставяме… книги (пет нови монографии във Филологическия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“) [Time Matters When We Leave… Books (Five New Monographs in the Faculty of Philology at

SWU “Neofit Rilski”)] / Гергана Падарева-Илиева / Gergana Padareva-Ilievа

665 – 668 Реториката в съвременното българско образование (Учебни помагала в помощ на изучаването на ораторското изкуство в училищата и в университетите) [Rhetoric in Modern Bulgarian Education (Teachhing Aids to Help Study of Public Speaking in Schools and Universities)] Владислав Миланов / Vladislav Milanov

669 – 672 A Study of the Public Inscriptions in Veliko Tarnovo as Products of Different Types of Literacies (“Exploring Local Linguistic Scenery amongst Superdiversity:

A Small Place in the Global Landscape” by Svetlana Atanassova-Divitakova) / Yarmila Daskalova