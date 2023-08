„На прощаване“ в типологията на лирическите жанрове

Проф. д.ф.н. Александър Панов

Институт за литература при Българската академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-1P

Резюме. Статията анализира стихотворението на Христо Ботев „На прощаване в 1868 г.“, проследявайки различните жанрови парадигми, към които може да се отнесе то…

КОВИД-19 в литературата: между фикцията, сравненията и дневниковото

Проф. д-р Амелия Личева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-2A

Резюме. Текстът ще се опита да види различни по жанр текстове, които се стремят да осмислят преживяната пандемия…

Съветска Русия: аспекти на идеологическия прочит (Наблюдения върху пътеписни книги от 20-те и 30-те години на XX век)

Мария Русева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-3M

Резюме. Настоящата статия се фокусира върху образа на Съветска Русия от междувоенния период, който се изгражда в пътеписните книги на Ана Карима „В днешна Русия“ (1928), д-р Христо Стойков „В Съветска Русия“ (1930) и на проф. Асен Златаров „В страната на Съветите“ (1936)…

“The Salon of Nature” by Boris Christov and Milko Bozkov: Intermediality. Intertexts. Interpretation

Dr. Tetiana Riazantseva

Shevchenko Institute of Literature – NAS of Ukraine

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-4T

Abstract. The artistic collaboration of Boris Christov and Milko Bozkov has resulted in a verbal-visual project entitled “The Salon of Nature” which exists in two formats: the book and the exhibition. In its book version B. Christov’s poems are combined with M. Bozkov’s paintings and drawings reproduced along with the texts…

Нагласи към обучението по българистика в чужбина

Доц. д-р Надежда Сталянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-5N

Резюме. Статията разглежда нагласата на студенти филолози към обучението по българистика в чуждестранни университети1…

Литературните произведения в учебните програми за VIII – XII клас в контекста на възпитанието и превантивната педагогика

Гл. ас. д-р Даниел Полихронов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Факултет по педагогика

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-6D

Резюме. В статията е интерпретиран проблемът за възпитателните и превантивните функции на литературата…

Интерактивен бинарен урок: „Човекът, властта и градът в творчеството на Христо Смирненски“

Д-р Теодора Димитрова, Милка Комитова

Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-88TM

Резюме. Настоящата статия представя интерактивен бинарен урок, проведен в рамките на два учебни часа (90 минути) с ученици от XI клас на Езиковата гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград…

Модни тенденции в съвременната българска антропонимия

Ст. пр. д-р Гергана Петкова

Медицински университет – Пловдив (България)

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-7G

Научна конференция „Преводът и неговите предизвикателства“, Масариков университет, Бърно, 12.05.2023 г.

Доц. д-р Биляна Тодорова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-8B

Обучителен семинар за ръководители на български училища в чужбина (Югозападен университет „Неофит Рилски“, 8 – 11 юни)

Д-р Мая Падешка

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2023-4-9M

In memoriam: проф. д.ф.н. Василка Радева

Доц. д-р Владислав Миланов

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

