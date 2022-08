Литературознание

Литературно наследство и музеи в съвременна българия

Проф. д.и.н. Вера Бонева, д.н.к.

Университет по библиотекознание и информационни технологии

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-1-vbb

Резюме. Статията интерпретира научната категория „литературно наследство“ в логиката на българското законодателство и на актуалната социална реалност…

Помниш ли, помниш ли… от димчо дебелянов (Опит за стилистичен анализ)

Гл. ас. д-р Албена Баева

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-6-ab

Резюме. В статията е направен опит за стилистичен анализ на поетичната творба на Димчо Дебелянов „Помниш ли, помниш ли тихия двор“…

Fairy Tales of Angel Karaliychev in Russian Translations

Assoc. Prof. Olga Guseva,

Assoc. Prof. Andrey Babanov,

Assoc. Prof. Viktoriya Mushchinskaya

Saint-Petersburg State University (Russia)

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-2-gm-A

Abstract. The article is devoted to the work of the Bulgarian writer of the XXth century, Angel Karaliychev…

«[Слово] надгробное… Кипріану…» By gregory tsamblak: linguistic and stylistic features of the work

Inna Pryjmak

Khmelnytsky National University (Ukraine)

Inna Tsaralunga

Khmelnytsky National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-3-kGT

Abstract. The article analyzes the linguistic and stylistic features of the work entitled «[Слово] надгробное… Кипріану…» by Gregory Tsamblak, proclaimed by the metropolitan in Kyiv around 1409. The text is characterized by a high level of verbal and artistic skill…

Методика

Не заради човека, а заради ползата – литературното образование в риск

Доц. д-р Наталия Христова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-4-nh-lt

Резюме. Опирайки се на изследванията на Марта Нусбаум, статията съсредоточава вниманието си върху „опустошителната“ криза, която изживяват съвременните образователни системи, изразяваща се в последователното им подчиняване на доминиращата икономическа логика и произтичащото от това неглижиране на литературата в учебните програми…

Равнище на езиковата подготовка и култура на студентите педагози

Проф. д.п.н. Нели Иванова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-5/NP

Резюме. В статията се интерпретират проблеми, свързани с равнището на езиковата подготовка и култура на студентите от специалност „Педагогика“ при СУ „Св. Климент Охридски“ – редовно и задочно обучение, като потенциални начални учители…

Български език и култура по света

Мixed English-Bulgarian Inscriptions in Local Public Space

Assist. Prof. Dr. Svetlana Atanassova

“St Cyril and St Methodius” University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-7-EB

Abstract. The article focuses on the process of mixing languages (translanguaging) in the public inscriptions of Veliko Turnovo…

Рецензии и информация

Литературен атлас „Живописна българия. Многоезични маршрути“

Проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-7//zc

Резюме. Текстът представя изданието „Живописна България…

Огледалото на модата

Мария Русева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-8 -NSm

Резюме. Книгата „Украси и гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век“ (2022) на Надежда Стоянова извежда модата от полето на периферията и я утвърждава като значима тема за българската междувоенна литература…

Втора лектория по проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“

Доц. д-р Александра Антонова

Институт за литература при Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-9-digAA

Резюме. Научното съобщение представя лекторията, изнесена пред ученици от XI клас на Националната Априловска гимназия – Габрово…

Europe is not Immune to the Virus of the Past

Debora Mazzuca

University of Naples “L’Orientale” (Italy)

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-10DDM

Abstract. The report argues the meeting with the Bulgarian writer Georgi Gospodinov, awarded with the Strega price 2021, took place in the city of Naples…

