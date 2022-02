КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

On Vernacularity

Galin Tihanov

Queen Mary University of London (UK)

https://doi.org/10.53656/bel2022-1-GT

Abstract. Attention to the tensions between vernacular and cosmopolitan languages has been growing in recent years…

Пан в българската литература на Fin de siècle

Проф. д.ф.н. Цветана Георгиева

Университет по библиотекознание и информационни технологии

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-TG

Резюме. В епохата на Fin de siècle митологичният Пан е обект на многобройни интерпретации в живописта, литературата и сценичните изкуства…

The Musical Elements in Passion or Alice’s Death as Sources of New Meanings

Vesela Ganeva

Plovdiv University Paisii Hilendarski (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-VG

Abstract. The study traces the interrelationships between literature and the musical forms fugue and passion…

МЕТОДИКА

Теория и практика на обучението по български език във втория гимназиален етап на средното училище (XI – XII клас)

Проф. д-р Ангел Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-4-AP

Резюме. В статията се анализират новите учебни програми по български език за XI и XII клас като отправна точка за обобщаване признаците на обучението по български език в съответните класове от втория гимназиален етап на средното българско училище…

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ПО СВЕТА

Учебно-методическата документация на обучението по български език като втори в българските неделни училища зад граница през призмата на психолингвистиката

Проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/bel2022-5-ZK

Резюме. В статията е представен психолингвистичен ракурс към учебно-методическата документация на обучението по български език като втори в българските училища зад граница…

МНЕНИЯ И ПОЗИЦИИ

Медицината и въпросът за бъдещето

Д-р д.м. Ивета Ташева

УМБАЛ „Софиямед“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-6-IT

Резюме. Текстът обсъжда едно от многото приложения на медицинския превод, а именно способността му да осъществява превод на знания…

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ

Софийският международен литературен фестивал – декември 2021

Доц. Дария Карапеткова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-7-DK

Резюме. Текстът прави преглед на състоялото се през декември 2021 година Девето издание на Софийския международен литературен фестивал, като търси концептуалните нишки на неговата структура и съдържание…

Международна научна конференция „Българският език, литература и култура – пътища през мултикултурния свят“ (Неапол, 18 – 21 ноември 2021)

Д-р Мая Падешка

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Университет „Ориентале“ – Неапол (Италия)

https://doi.org/10.53656/bel2022-8-MP

Резюме. Текстът съдържа информация за международната научна конференция за българисти и слависти „Българският език, литература и култура – пътища през мултикултурния свят“…

Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда

Жанета Андреева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-9-ZA

Резюме. Статията е рецензия и тематичен обзор на седмия том от поредицата Отговорността пред езика, издание на Катедрата по български език към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“…

Три книги на латински език от български автори от началото

на XIX век

Янко Димитров

Нов български университет – София

https://doi.org/10.53656/bel2022-10-YD

Резюме. Открити са три книги на латински език, написани от български автори, възпитаници на Урбановия колеж в Рим…

Личната библиотека на Стоян Каролев в дигитална библиотека „Българска литературна критика“

Доц. д-р Александра Антонова

Институт за литература при Българската академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2022-11-AA

Резюме. Научното съобщение представя накратко колекции с дарствени надписи от личната библиотека на проф. Стоян Каролев, съхранявана в РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора…

