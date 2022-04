ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Опит за историзиращ прочит на новела екземплум IX, ден II (Бернабò и Джиневра) от „декамерон“ на Джовани Бокачо

Проф. д.н. Ангел Ангелов

Институт за литература – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-1-АА

Резюме. В статията се стремя да възстановя елементи от хоризонта на възприемане, който са могли да имат читател(к)ите и слушател(к)ите на новелата в италиански градове в средата на ХІV в…

Жанрови парадигми в „Балада за Георг Хених“

Проф. д.ф.н. Александър Панов

Институт за литература – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-2-BAL

Резюме. Статията анализира повестта на Виктор Пасков „Балада за Георг Хених“, проследявайки четирите жанрови парадигми, които изграждат нейната своеобразна композиция…

„Златорог“ Спрямо политиките в културата и образованието

Доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева

Нов български университет

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-3-OG

Резюме. В статията се разкрива отношението на „Златорог“ към държавните политики в културата и образованието…

Поредицата „Детски живот“ В контекста на модернистичния проект на Гео Милев

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-4-NS

Резюме. В статията се разглежда поредицата „Детски живот“, от която Гео Милев издава 3 книжки през 1913 и 1914 г…

The 1920S In Hristo Karastoyanov’s Novel “The Same Night Awaits Us All” – Light And Darkness

Trayana Lateva

Plovdiv University “Paisii Hilendarski”

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-5-TL

Abstract. The paper aims to comment on the representation of the 1920s, seen through the last few years of the lives of the poet Geo Milev and the anarchist Georgi Sheytanov, as shown in one of the most famous contemporary Bulgarian novels, written by Hristo Karastoyanov, “The Same Night Awaits Us All”…

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ПО СВЕТА

Преподаването по български език за чуждестранни студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – предизвикателства и перспективи

Доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

Доц. д-р Биляна Тодорова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-6-GpBt

Резюме. Целта на статията е да представи историята на обучението по български език за чуждестранни студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски“, който е един от класическите университети в България…

МЕТОДИКА

Превод и интерпретация в обучението по български език и литература

Хон. ас. Весела Еленкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-7-VEl

Резюме. Смяната на фокуса в съвременното образование от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности изисква разработването на нови интерактивни методически варианти с практическа насоченост…

