Езикознание

Борис Йоцов и българският език

Проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова,

проф. д-р Елка Мирчева

Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-1-BJ

Резюме. В статията се анализират отделни черти от богатата езикова практика на известния литературен критик проф. Борис Йоцов…

Литературознание

Смъртта като битие и време в стихотворенията „Смърт“ от Пейо Яворов и „Дяволско“ от Атанас Далчев

Ас. д-р Стефка Карастоянова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-2-Sk

Резюме. Статията има за цел да представи близостта в поетическото възприемане на образа на смъртта в стихотворенията „Смърт“ и „Дяволско“…

Методика

Intellectual Reception of G. Lozanov’s Theory on Suggestopedia in the Pedagogical Discourse of Ukraine

Prof. DSc. Olena Klymentova

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

Assos. Prof. Dr. Olha Soroka

Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-2-KS

Abstract. The paper is aimed at studying the results of Ukrainian scientists who developed the theory and practice of suggestopedia…

Развиване на когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български език чрез работа с учебни задачи

Доц. д-р Деспина Василева

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-3-DS

Резюме. Представената статия коментира проблема за развиването на когнитивни и метакогнитивни умения за четене и за решаване на учебни задачи на занятията по български език. Когнитивните умения се отнасят до учебните дейности…

Концепцията за компетентност и концепцията за грамотност като елементи от учебното съдържание в учебната документация по български език в гимназиалния образователен етап

Стойка Чакърова

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-4-SCH

Резюме. Настоящото изложение предлага анализ и сравнение на две основни за образователната ни система концепции: тази за ключовите компетентности и тази за грамотността…

Visualization of Subordinate Circumstantial Sentences for Concession in the Context of Syntax Training in 8Th Grade (Project-Research Model)

Donka Radeva Ilieva

Secondary School “Vasil Levski“ – Dulovо (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-5-DL

Abstract. The article shares experience from the application of a model for project and research activities related to the acquisition of knowledge of complex compound with subordinate circumstantial sentence for concession – through the obtained additional information about subordinate circumstantial sentences for concession students upgrade their knowledge of syntax…

Български език и култура по света

Теория и практика в обучението по български език като чужд в свободноизбираема дисциплина „български език за медицински цели“

Д-р ст. преп. Маргарита Димитрова1)

Ас. д-р Христиана Кръстева2)

Гл. ас. д-р Теодора Тодорова3)

1)Медицински университет – Пловдив

2)Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

3)Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-5-DK

Резюме. В продължение на една учебна година с чуждестранните студенти по медицина, включени в свободноизбираема дисциплина „Български език за медицински цели“ и изучаващи специалността на английски език, развиваме създадения динамичен модел за работа…

Рецензии и информация

Стилът в светлината и сянката на естетиката

Проф. д-р Радослав Радев

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/bel2022-3-9-RR

Резюме. Изследването откроява стилистичните черти на българската проза от ХХ век…

130 години от написването на първото ръководство по методика на българския език

Петър Михайлов

Институт за литература – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2022-2-9-PMh

Резюме. Повод за написването е 130-ата годишнина от появата на тази първа методика, изучаваща родния ни език…

