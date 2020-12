АNNUAL CONTENT

BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE

SCIENTIFIC JURNAL

VOLUME LXII (2020)

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ

„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

ГОДИНА 62 (2020)

Книжка 1 / Number 1: 1 – 104

Книжка 2 / Number 2: 105 – 220

Книжка 3 / Number 3: 221 – 336

Книжка 4 / Number 4: 337 – 440

Книжка 5 / Number 5: 441 – 552

Книжка 6 / Number 6: 553 – 672

LINGUISTICS / ЕЗИКОЗНАНИЕ

19 – 36 Напрежението между маскулинизмите и феминативите в езика на политическата коректност [The Tension between Masculine and Feminine Nouns in the Language of Political Correctness] / Андреана Ефтимова / Andreana Eftimova

37 – 42 Френски нюанс в езика на Йордан Йовков [A French Nuance in the Language Used by Yordan Yovkov] / Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov

43 – 54 Време ли е за дискусии относно проблема л като ў в училище? (въз основа на експеримент в начален курс върху правописа на думи, съдържащи л и у) [Is it Time for Discussion Concerning the Problem l as ŭ at School? (Based on an Experiment on Spelling of Words Containing Letters л and у at Secondary School)] / Гергана Падарева-Илиева, София Мицова / Gergana Padareva-Ilieva, Sofiya Mitsova

111 – 122 Данни за запазени екземпляри от трудовете на Петър Богдан (отпечатани или приготвени за печат от него) [A Survey of Extant Copies of Petar Bogdan’s (Petrus Deodatus) Writings (Published or Prepared for Publication)] / Лилия Илиева / Liliya Ilieva

227 – 236 Лингвистични знания, комуникативна компетентност, функционална грамотност [Linguistic Knowledge, Communicative Competence, Functional Literacy] / Йовка Тишева / Yovka Tisheva

237 – 246 Изследователският подход в обучението по български език: между традиционното и иновативното [Research Approach in Bulgarian Language Training: between Tradition and Innovation] / Велка Попова / Velka Popova

247 – 266 Има ли въздействие Държавният зрелостен изпит по български език и литература върху граматическата компетентност [Does the National Matriculation Exam in Bulgarian Language and Literature Have an Impact on the Grammatical Competence] / Руска Станчева, Красимира Алексова /

Ruska Stancheva, Krasimira Aleksova

267 – 283 Граматически игри. Синтактичната игра „Питанките на МеСиЗа“: създаване и хоризонти на очакване [Grammar Games. “The MeSiZa’s Questions”, A Syntactic Game: Creation and Expectations] / Петя Бъркалова, Ива Неделева / Petya Bаrkalova, Iva Nedeleva

284 – 299 Езиковата агресия в политическата и в ученическата реч [Language Aggression in Political and Student Speech] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

484 – 503 Заслугата на учителя от края на ХІХ век за описването и изучаването на българските диалекти [The Late 19th Century Teachers’ Merit in Describing and Studying Bulgarian Dialects from the Same Time Period] / Мария Мицкова / Maria Mitskova

559 – 568 За възрожденските разговорници: рецепция и спомоществователи [On the Revival Phrasebooks: Reception and Sponsors] / Диана Иванова / Diana Ivanova

569 –576 Статутът на собствените имена от гледна точка на етнофразеологията [The Status of Proper Names from the Viewpoint of Ethnophraseology] /

Мария Добрикова / Mária Dobríková

577 – 584 Russian Proverbs about Love and Their Paremiological Reflection in Bulgarian and Polish Cultures / Anna Kolpakova

LITERATURE / ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

55 – 63 Символика на женските коси в поезията на П. Яворов [Symbolism of Women’s Hair in the Poetry of P. Yavorov] / Боряна Владимирова / Boriana Vladimirova

64 – 85 „Тютюн“ – между политическите пристрастия и библейската проблематика [„Tobacco“ – between Political Appearance and Bible Problems] / Велика Гюлемерова / Velika Gyulemerova

123 – 140 „Змейова сватба“ на Петко Ю. Тодоров и „Горска песен“ на Леся Украинка (Сецесионна/неоромантична топография) [„Dragon’s Wedding“ by Petko J. Todorov and „Forest Song“ by Lessia Ukrainka (Secession/ Neormantic Topography)] / Цветана Георгиева / Tsvetana Georgieva

300 – 314 Диалектика и абсурд в „Слава на империята“ на Жан д’Ормесон [Dialectics and Absurd in Jean d’Оrmesson’s “Glory of Empire”] / Лъчезар П. Томов / Latchezar P. Tomov

343 – 356 Ценности и поведения в няколко новели от „Декамерон“ на Джовани Бокачо [Values and Behaviour in Several Novels of Giovanni Boccaccio’s Decameron] / Ангел Ангелов / Angel Angelov

357 – 366 Светът на възрастните през погледа на едно подрастващо дете – един абсурден, несъвършен, подлежащ на промяна свят [The World of Adults through the Eyes of a Growing Child – an Absurd, Imperfect, Changing World] / Теодора Вълoва / Teodora Valova

636 – 646 Стихотворенията в проза на Христо Смирненски [Hristo Smirnenski’s Prose Poetry] / Александър Христов / Alexandаr Hristov

647 – 653 Еротизации на женските коси в цикъла „Царици на нощта“ на П. К. Яворов [Erotic Symbolism of Women’s Hair in the Poetic Cycle “Queens of the Night” by P. K. Yavorov] / Боряна Владимирова / Boriana Vladimirova

METHODOLOGY / МЕТОДИКА

9 – 18 Превъзмогване на етнокултурните стереотипи в новелата за Саладин и Мелхиседек (І,3) от Бокачовия сборник с новели „Декамерон“ (методически проект) [The Overcoming of Ethnocultural Stereotypes in the Novella of Saladin and Melchizedek from Boccaccio‘s Collection of Novellas “The Decameron” (Instructional project)] / Иван Велчев / Ivan Velchev

367 – 379 Библията и междутекстовият диалог в училище [The Bible and Intertextual Dialogue at School] / Мария Пилева / Maria Pileva

380 – 392 The Ways to Improvements in Methodological Training of Future Language and Literature Teachers for the Competence-based Approach Implementation / Natalia Bohdanets-Biloskalenko, Olena Goroshkina, Olena Kovalenko

447 – 458 Отражение на дискурсния подход върху учебна серия по български език (учебници за V – XII клас) [Reflection of the Discourse Approach on the Bulgarian Language Educational Series] / Ангел Петров / Angel Petrov

459 – 503 Проектно ориентираното обучение като метод за развиване на комуникативната компетентност на учениците от гимназиалните образователни етапи [Project-oriented Learning as a Method for Developing the Communicative Competence of High School Students] / Стойка Чакърова /

Stoyka Chakarova

585 – 595 Нагласи за четене (проучване сред българските ученици) [Attitudes for reading (А survey among Bulgarian high-school students)] / Деспина Василева / Despina Vasileva

BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE ABROAD / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА ПО СВЕТА

141 – 149 Кръгла маса по проблемите на преподаването на български език в университетите в чужбина „Лекторатите – между „Държавата на духа“ и геополитическите рестрикции“ [Round table on the Problems of Bulgarian Language Teaching Abroad, Entitled „Lectureships – Between „The State of Spirit and Geopolitical Restrictions“] / Петя Бъркалова / Petya Barkalova

150 – 155 България и българите в съвременната сръбска представа (наблюдения над студентската рецепция на българска литература, над студентски текстове по български език) [Bulgaria and the Bulgarians in Contemporary Serbian Imagery (Observations on the Student Reception of Bulgarian Literature, over Student Texts in Bulgarian Language)] / Антоанета Алипиева / Antoaneta Alipieva

156 – 162 Предопределеното послание (Mисия сред свои) [The Intended Message (A Mission among Their Own)] / Бисера Дакова / Bisera Dakova

163 – 169 Списание „Кресчендо“: едно късче от пъзела на европейската авангардна култура [“Crescendo” Magazine: A Tiny Piece in the Puzzle of European Avant-garde Culture] / Олга Савеска / Olga Saveska

170 – 179 Добруджа в изследванията на Ищван Дьорфи [Dobrudzha in the Studies of Györfi István] / Венета Янкова / Veneta Yankova

180 – 185 Българистиката в Украйна: Центърът по българистика в Мелитопол [Bulgaristics in Ukraine: Center for Bulgarian Studies in Melitopol] / Красимира Колева/ Krasimira Koleva

186 – 194 On Temporality / Veselina Laskova

195 – 206 Разбиране на текст на неизучаван език от ученици в българското средно училище [Understanding Text in Unlearned Language by Students in Bulgarian Secondary School] / Мая Падешка / Maya Padeshka

471 – 483 Нулев и експлициран субект при изучаването на български език като чужд [Null and Overt Subject in Learning Bulgarian as a Foreign Language] /

Антония Радкова / Antonia Radkova

484 – 493 Интерферентни грешки в употребата на глагола „съм“ в българската реч на чужденци [Interference Errors in the Usage of the Verb “to be” in Bulgarian Speech of Foreigners] / Венера Матеева-Байчева / Venera Mateeva-Baycheva

596 – 609 За акцентуването при сложните съществителни имена в българския език [Accentuation of Complex Nouns in Bulgarian Language] / Мирена Пацева / Mirena Patseva

610 –622 В търсене на новите български културни герои в чужбина [In Search of New Bulgarian Cultural Heroes Abroad] / Камен Рикев /Kamen Rikev

623 –635 Проявления на страшното в чешки и български фолклорни приказки [Manifestations of Scariness in Czech and Bulgarian Folklore Tales] / Росина Кокудева / Rosina Kokudeva

BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN PRIMARY SCHOOL

86 – 94 Равнище на формираност на езиковите и литературните компетентности на учениците в IV клас [Level of Formation of Language and Literature Competences of Pupils in 4th Grade] / Десислава Петрова / Desislava Petrova

393 – 403 Равнище на формираност на литературни компетентности у учениците в начален етап на основната образователна степен според родителите им [Level of Formation of Literary Competence at the Students in the Initial Stage of Primary Education According to Their Parents] / Десислава Тодорова / Desislava Todorova

404 – 414 Значение на обучението по български език от най-ранна възраст като предпоставка за образователен успех [Importance of Education in Bulgarian Language at an Early Age as a Prerequisite for Successful Education] / Цветанка Мянкова / Tsvetanka Myankova

504 – 514 Актуалност на проблема за прилагане на театралнопедагогическо взаимодействие в подготовката на бъдещи учители (Резултати от измерителна процедура) [Aspects of Theatrical Pedagogical Interaction in the Educational Process (Student Survey)] / Росица Пенкова / Rositsa Penkova

515 – 525 Равнище на формираност на езиковите, социолингвистичните и социокултурните компетентности на учениците в начален етап според учителите [Level of Formation of Language Sociolinguistic and Sociocultural Competences in Primary School Pupils According to Teachers] / Десислава Петрова / Desislava Petrova

OPINIONS AND POSITIONS / МНЕНИЯ И ПОЗИЦИИ

526 – 537 Необходима корекция в българската индикативна темпорална парадигма: перфект се образува и посредством имперфектни причастия [A Necessary Correction in the Bulgarian Indicative Tense Paradigm: the Perfect is Formed from Imperfect Participles as Well] / Красимир Кабакчиев / Krasimir Kabakciev

PERSONALITIES AND EVENTS IN EDUCATION AND SCIENCE / ЛИЧНОСТИ И СЪБИТИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И В НАУКАТА

315 – 324 Проф. д-р Ангел Петров на 60 години [On 60th Anniversary of Prof. Dr. Angel Petrov] / Мая Падешка / Maya Padeshka

REVIEWS AND INFORMATION / РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ

95 – 97 Обзори на необозримото [Observations on the Unobservable Field] / Светлозар Игов / Svetlozar Igov

207 – 211 За феминалните названия в българския език [On the Feminine Common Names in Bulgarian] / Петя Осенова / Petya Osenova

212 – 213 Езиковедската терминология в три славянски езика. [Linguistic Terminology in Three Slavonic Languages] / Мария Пилева / Maria Pileva

325 – 329 За Речника на френските думи в българския език и за приложението му в езиковото и в литературното обучение [About the Dictionary of French Words in Bulgarian and Its Application in Language and Literary Education] / Росица Пенкова / Rositsa Penkova

415 – 416 Нов методически труд, посветен на функционалната грамотност на учениците [A New Methodical Work Dedicated to Functional Literacy of School Students] / Ангел Петров / Angel Petrov

417 – 421 Болестта като изпитание за духовно здравите [The Disease as a Test for Spiritually Healthy Ones] / Радослав Радев / Radoslav Radev

422 – 445 Студентски научен семинар „Страници от историята на лингвистиката“ [Students’ Scientific Seminar “Pages from the History of Linguistics”] /

Енчо Тилев / Encho Tilev

538 – 540 За позитивите на един образцов модел на експериментална работа [For the Positives of an Exemplary Model of Experimental Work] / Татяна Ангелова / Tatyana Angelova

541 – 543 Служебни досиета на Боян Пенев, Тодор Боров, Александър Балабанов, Константин Гълъбов и Стоян Каролев в Университетския архив на СУ „Св. Климент Охридски“ [Official Records of Boyan Penev, Todor Borov, Alexander Balabanov, Konstantin Galabov and Stoyan Karolev in the University Archives of “St. Kliment Ohridski” University of Sofia] / Александра Антонова / Alexandra Antonova

544 – 544 Ново издание на НИОН „Аз-буки“ [New Edition of “Az-buki” National Publishing House]

654 – 658 Българската литература: преводни гласове и културни контексти [Bulgarian Literature: Voices of Translation and Cultural Contexts] / Надежда Стоянова / Nadezhda Stoyanova

IN MEMORIAM

426 – 428 Доц. д-р Пенка Гарушева-Карамалакова (1947 – 2020) [In Memory of Dr. Penka Garusheva-Karamalakova, Assoc. Prof.] / Фани Бойкова / Fani Boykova

429 – 432 Доц. д-р Борислав Георгиев (1958 – 2020) [In Memory of Dr. Borislav Georgiev, Assoc. Prof.] / Огняна Георгиева-Тенева / Ognyana Georgieva Teneva