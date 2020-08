ЕЗИКОЗНАНИЕ

Ценности и поведения в няколко новели от „Декамерон“ на Джовани Бокачо

Резюме. Целта ми е да контекстуализирам исторически „Декамерон“ и да анализирам мотивите за поведението на действащите лица в няколко новели. Стремя се да открия по-общи социални ценности, които определят личното поведение. Свързвам „Декамерон“ със събития като глада от 1346 – 1347, който подпомага чумата от 1348, с променящата се социално-психологическа ситуация от края на 1340-те във Флоренция. Търся отговор на въпроса, актуален и за съвременното общество: какво е чувството за сигурност, което имат жителите на града република през 1340-те и в началото на 1350-те? Смятам, че неудържимата жизненост в „Декамерон“, проявяваща се най-често като близост на телата, е свързана с чувството за несигурност, което владее умовете и сърцата по време на чумната пандемия. Ценността на живота се е повишила и любовното преживяване прави тази ценност осезаема. Правя връзка с фаблиото от ХІІІ в. и с „Роман за розата“. В „Декамерон“ присъства, макар и в идеализирана форма, актуален опит от републиканското управление на Флоренция.

Ключови думи: „Декамерон“; ХІV век; чумни епидемии в Европа; глад; несигурност; аристократични и буржоазни ценности; поведение; законите и жените; природата на човека; любов; хомосексуализъм; промискуитет

Ангел Ангелов

Институт за литература – БАН

Светът на възрастните през погледа на едно подрастващо дете – един абсурден, несъвършен, подлежащ на промяна свят

Резюме. Статията представя езиков и стилистичен анализ на откъс от романа на Елица Георгиева „Космонавтите само минават“, използван в обучението по български език като втори за медицински цели. Излязъл от печат през 2017 г.,

той получава отличието „Андре Дюбрьой“ – за първи роман, написан с хумор и критично чувство. Номиниран е и за наградите „Флор“, „Рьоне Фале“, „111-а страница“ и три литературни награди на гимназистите от областите Ил де Франс, Лоара и Централна Франция. Шанса да бъде забелязана от претенциозната френска критика, авторката дължи на факта, че завършва документалистика и творческо писане в Националната киноакадемия в Париж (La Fémis) и има опит като режисьор на документални филми. През настоящата учебна година романът ще се изучава в някои от френските гимназии.

Ключови думи: усвояване на втори език; автофикция; Елица Георгиева

Теодора Вълова

Департамент за езиково и специализирано обучение

Медицински университет – Плевен

МЕТОДИКА

Библията и междутекстовият диалог в училище

Резюме. Статията засяга ползите от въвеждането на изучаване на Библията в училище върху интерпретативните компетенции на обучаемите. Въпреки че на този раздел от програмата по БЕЛ не е прецизирано мястото и броят предвидени часове не е достатъчен, той е значещ за българското образование след десетилетия мълчание за съществуването на библейски теми, образи, мотиви. В статията се посочва, че преподаването трябва да се фокусира не само върху Библията, но и върху начина, по който определени библейски елементи функционират в други произведения, и са дадени практични примери за интертекстуални връзки и препратки. Подчертава се значението на библейските знания за културния растеж и оформянето на естетическия вкус на учениците.

Ключови думи: мотив; тема; Библия; литература; интертекстуалност; религия; култура

Мария Пилева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The Ways to Improvements in Methodological Training of Future Language and Literature Teachers for the Competence-based Approach Implementation

Abstract. In the article, the authors revealed some aspects of improvement in the methodological preparation of future teachers of the Ukrainian language and literature for the implementation of the competence-based approach which is deemed to be constitutive in international educational practice, in particular in Ukraine. Teaching in Ukrainian school is based on competence-based principles. The reform “New Ukrainian School” undertaken by the Ministry of Education of Ukraine aims at establishing school, at which it will be pleasant to study, and which will provide the learners not only with knowledge but also with the respective skills of applying it in everyday life which is changing rapidly in its social aspect, and the skills of being an active citizen of one’s own country.

The aforementioned challenges of contemporary life determine the preparation of teachers to the implementation of the competence-based approach into the educational process. In the article, a number techniques are highlighted, notably the types of activities applied at lessons of language and literature using the competence-based approach.

Keywords: educational process; competence-based approach; preparation of future language teachers

Natalia Bohdanets-Biloskalenko, Olena Goroshkina, Olena Kovalenko

National Academy of Pedagogical Sciences of Ukrainе

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Равнище на формираност на литературни компетентности у учениците в начален етап на основната образователна степен според родителите им

Резюме. Българският език и литературата обхващат две научни области. Те са комплексно свързани и са част от един учебен предмет в началния етап на основната степен на образование. Формирането на литературни компетентности у учениците е възможно чрез паралелното им изграждане с езиковите, комуникативноречевите и социокултурните компетентности. Това са четирите области на компетентност, на основата на които са разработени учебните програми по български език и литература за I – IV клас. Причината настоящото изследване да се провежда сред представителите на родителите, е фактът, че най-близкото социално обкръжение е фактор, стимулиращ формирането на литературни компетентности и среда, която обективно преценява възможностите и напредъка на учениците.

Ключови думи: литературна компетентност; начален етап на основната степен на образование; четене с разбиране

Десислава Тодорова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Значение на обучението по български език от най-ранна възраст като предпоставка за образователен успех

Резюме. Възпитанието и обучението на децата е от съществено значение за развитието на обществото. Законът за предучилищно и училищно образование предвижда задължителната подготовка на децата преди постъпването им в първи клас. В този смисъл и обучението по български език започва още от детската градина. В подготвителната група обучението дава основата за пълноценен образователен процес в началното училище. Приемствеността между детска градина и начално училище е изключително важна. Децата, които са посещавали детска градина и са обучавани, имат създадени умения за устна реч. Неслучайно приоритет на държавата и обществото е обхващането на децата от най-ранна възраст и достигане на пълноценно обучение на учениците в училище.

Ключови думи: детска градина; училище; образование; български език; допълнително обучение

Цветанка Мянкова

Детска градина №64 „Първи юни“ – София

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ

Нов методически труд, посветен на функционалната грамотност на учениците

Миланова, Е. (2019). Развиване на функционалната грамотност

на учениците чрез обучението по български език. София: СИЕЛА, 228 с.

Ангел Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Болестта като изпитание за духовно здравите

Ичевска, Т. (2019). Медицината в българската литература.

София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Радослав Радев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Студентски научен семинар „Страници от историята на лингвистиката“

Енчо Тилев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

IN MEMORIAM

Доц. д-р Пенка Гарушева-Карамалакова (1947 – 2020)

Фани Бойкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Борислав Георгиев

Огняна Георгиева-Тенева

Нов български университет