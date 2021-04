ЕЗОКОЗНАНИЕ

Към изворите на българските думи в „Български етимологичен речник“

Резюме. Статията е посветена на произхода на българската лексика според многотомния „Български етимологичен речник“ – един от основните национално значими проекти на Института за български език при БАН. В обобщен вид се представят различните хронологични и генетични пластове лексика, които оформят облика на българския език. Изтъкват се двата основни пласта лексика – изконният славянски и по-късният балкански пласт, които характеризират езика едновременно като славянски и балкански. Посочва се класическият (книжовен) старобългарски извор, а също и други по-стари и по-нови чуждоезикови извори, като се разкриват различните пътища на проникване на лексикалните единици в книжовния и в разговорния език и в българските диалекти.

Ключови думи: българска етимология; Български етимологичен речник; извори на българския речников състав

Христина Дейкова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

About the Syntactic Structure of Bulgarian Proverbs and English Proverbial Parallels to Them

Abstract. The article considers the most frequent sentence structures of Bulgarian proverbial parallels to Russian proverbs included into G. L. Permyakov’s paremiological minimum. The aim of the study is to classify the syntactic structures of the Bulgarian proverbs in comparison with the structures of the English proverbial parallels. The research has been based on the findings of a paremiological sociolinguistic experiment conducted by Professor M. Yu. Kotova of St. Petersburg State University and her paremiological group that resulted into series of publications titled “Tetradi Paremiographa” (“Handbooks of a Paremiographer”). The relevance of studying sentence structures is due to the fact that the coverage of grammatical issues, i.e. the analysis and description of the logical and syntactic structures of proverbs, is not paid sufficient attention in many languages.

Keywords: Bulgarian proverbs; English proverbs; proverbial parallels; paremiological minimum; syntactic structure; complex sentence; compound sentence; elliptical sentence

Nadezhda Ershova

Herzen State Pedagogical University (Russia)

Приложение на съвременните технологии при оценка на степента на усвояване на междуезиковия трансфер на темпоралните форми (български и английски език)

Резюме. Настоящото изследване демонстрира приложението на съвременни методи за анализ на усвоени знания за междуезиков трансфер на граматично и семантично равнище на темпоралните системи от изявително наклонение в съвременния български, английски и испански език. Формулиран е базов експеримент от две части, проведен за пръв път в българското езикознание, за съпоставителна проверка на степента на усвояване на темпоралните категории в английски език (Част първа) и испански език (Част втора) от ученици, носители на български език. Експериментът се състои от противопоставени примери в съобщителни положителни изречения, чрез които се илюстрира употребата им. Анализът на резултатите от усвоените знания за трансфер от роден на чужд език е основа за прецизиране работата на преподавателя в областта на граматиката.

Ключови думи: чуждоезиково обучение; усвояване на език; роден език; време, темпорални категории; български eзик; английски език

Георги Джумайов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Творчеството на Георги Караславов по време на комунистическия режим. Пътят от реализма към социалистическата конюнктура

Резюме. Статията проследява пътя на един от големите български белетристи, утвърдени между двете световни войни. Автор с подчертано леви убеждения, Георги Караславов се превръща във фигура на властта във втората половина на XX век, което определя и патоса на творчеството му, появило се в границите на режима. То активно участва във формирането на комунистическата митология, в афиширането на фетиши и ценности, които са откровена фалшификация не само на историческите факти, но и на лявата идеология, която е силно популярна в междувоенното българско време

Ключови думи: тесни и широки социалисти; комунистически режим в България; комунистическа митология и емблеми на режима

Антоанета Алипиева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Белградски университет (Сърбия)

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Диалогът Гундрум – Вазов. Издателски (ре)конструкции

Резюме. За Иван Вазов сякаш всичко е издирено, написано и публикувано. Сред множеството литературнокритически изследвания, посветени на живота и творчеството му, както и публикациите с документален характер много рядко се споменава за връзката му с неговите преводачи и чуждестранни издатели, към които, смятам, че имаме културен и морален дълг. Сред всички обаче изпъква кореспонденцията между него и хърватина Фран Гундрум-Ориовчанин. Никой друг не е превел толкова Вазови произведения, колкото този хърватски книжовник. За съжаление, моето запознанство с архива на Фран Гундрум е косвено, но ще рискувам да поставя акцент върху преводаческата му практика, регламентирането на отношенията между двамата, дългогодишното им сътрудничество и рецепцията на творчеството на Вазов в Хърватия. Предложената интерпретация на „Преписката“ не претендира да изчерпва отношенията между двамата. Задачата ни е – въз основа личната кореспонденция, публикувана в том 10 на „Известия на Института за литература на БАН“ през 1961 г., между д-р Фран Гундрум и Иван Вазов – да направим опит да реконструираме преводните и издателските стратегии на Фран Гундрум.

Ключови думи: литературнохудожествено книгоиздаване; литературна класика; история на книгата; история на литературата; книгознание; литературно образование

Малина Димитрова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

„Apropos за учителката“. Рада Киркович и фигурата на Найден Геров

Резюме. Във фокуса на изследването1) е разкриването на личността на една от малко познатите български интелектуалки през XIX век – Рада П. Гугова Киркович (1848, Копривщица – 1941, София). Публичното ѝ присъствие на учителка, общественичка и писателка е важен пример за постепенното изместване на възрожденската жена от нейната маргинална сфера и разчупването на патриархалните стереотипи в българското общество. Статията последователно се спира върху писмата, мемоарите и тържествените слова на българската учителка Р. Киркович, които свидетелстват именно за променения статус на жените в културната и политическата ситуация през Възраждането. Някои от прегледаните и анализирани материали в настоящата статия се намират в личния архив на Найден Геров (Фонд 22 на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив). В библиотеката се съхраняват непубликувани и неизследвани още писма (Ф. 22, I, a.е. 190: 1 – 29) на Рада Киркович, както и една нейна епидейктична реч по случай празника на Благовещение (Ф. 22, I, a.е. 595: 29 – 32b). Тези засвидетелствани вписвания се оказват продуктивни и не толкова плахи и скромни, показващи извоюваната роля на образованата жена в строгите регламентирани граници на възрожденската публичност.

Ключови думи: Рада Киркович; Българско възраждане; девически училища; Найден Геров; архиви от XIX век; женско образование

Андриана Спасова

Институт за литература – БАН

ОПИТЪТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Жанрът – проблематизиране на ключа

Резюме. В контекста на темата за компетентностния подход в обучението по български език и литература настоящият текст изхожда от разбирането за изграждането литературната компетентност като водеща цел в работата на учителя и на необходимостта да се осъществява последователна рефлексия върху жанровата природа на изучаваните текстове като базисна характеристика на литературното поле. Като отчита спецификата на жанровата теория и нееднозначността на някои дефиниции, както и основополагащи методологически принципи, предложеният подход възприема работата с категорията жанр в часовете по литература като възможност за проблематизиране и развиващ диалог, за формиране и обогатяване на читателските компетентности на съвременните ученици. Последната част на текста очертава най-общо параметрите на възможен методически проект по темата за жанровите конвенции и връзката им с определени модели на осмисляне и преживяване на природата като ключова тема в света на художествената литература.

Ключови думи: литературна и читателска компетентност; теория на жанра и жанрови номинации; жанрът – конвенция и избор; рефлексия и проблематизиране

Цветелина Драганова

Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив

Икономиката в контекста на преподаването по български език и информационни технологии

Резюме. Статията представя урок, обвързан с усвояване и прилагане на знания по български език, информационни технологии и икономика. Целта е учениците практически да използват тези умения при професионалната си реализация в житейски план.

Ключови думи: речев етикет; трудов договор; флаш-карта

Нели Минкова, Здравка Георгиева

Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ

Кръгла маса „Книжовници и книги (Предвъзраждане и Възраждане)“. Паисиеви четения 2020, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет

Паисиеви четения 2020, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Филологически факултет

Диана Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

In memoriam

Проф. д-р Радка Влахова-Руйкова (1954 – 2021)

Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ново издание на нион „аз-буки“

